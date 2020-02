La date du procès de Josh Waring approche alors qu’il passe ses jours dans l’isolement

Josh Waring est en prison depuis près de quatre ans pour un crime qu’il dit n’avoir pas commis.

Waring, qui est le fils de Lauri Peterson de The Real Housewives of Orange County, a été extrêmement bruyant en proclamant son innocence. Il a été arrêté et accusé d’avoir tiré sur Daniel Lopez en 2016. Lopez a survécu à ses blessures et a déclaré aux policiers que Waring n’était pas le tireur, a déclaré Waring à Showbiz Cheat Sheet.

Josh Waring et Lauri Peterson | Photo gracieuseté de Lauri Peterson

Waring dit que la personne qui a tiré sur Lopez est un homme nommé Bryan Goldstein, qui était également sur les lieux de la fusillade. Waring affirme que Goldstein est un informateur gouvernemental connu avec un long dossier criminel. En fait, Waring dit que Goldstein a commis un meurtre après avoir tiré sur Lopez. Mais Goldstein continue de marcher librement parce qu’il est un atout précieux pour la police, affirme Waring.

Le procès de Waring devrait commencer le 10 mars. Il encourt une peine de prison à vie s’il est reconnu coupable.

Goldstein ne témoignera pas

Waring est frustré parce qu’il croit que Goldstein n’est pas seulement protégé, mais qu’il prend la chute pour un crime commis par Goldstein. «Cela a donc été difficile pour moi. Je l’ai vu faire le tournage, et cela m’a gardé ici pendant trois ans et demi », a déclaré Waring en octobre. Goldstein a été autorisé à invoquer son droit au cinquième amendement, ce qui lui permet de garder le silence sur l’affaire Waring.

“C’est difficile parce que non seulement le D.A. le cacher, mais j’ai l’impression que ce sont eux qui le pressent de plaider le cinquième », a poursuivi Waring. “Comment peuvent-ils contraindre son témoignage dans un cas, quand ils en ont besoin, puis le cacher au jury quand ils n’en ont pas besoin?”

Il a ajouté que si Goldstein est vraiment innocent, alors il ne devrait rien avoir à cacher. “Parce que s’ils ont vraiment l’impression qu’il n’est pas le tireur dans mon cas, donnez-lui l’immunité. Laissez-le monter sur le stand avec l’octroi de l’immunité », a-t-il ajouté.

Il a été placé en isolement

En 2019, Waring a été brutalement attaqué à la prison du comté d’Orange. Un autre détenu s’est tailladé le visage et le corps à l’aide d’une arme fabriquée avec un crayon et des lames. Waring a fini par recevoir 20 agrafes dans sa poitrine et un certain nombre de points de suture au visage.

Lui et son avocat Joel Garson ont sonné l’alarme que Waring était ciblé sur la prison, et il a finalement été transféré à la prison de la ville de Santa Ana. Bien qu’il soit à l’abri des autres, il a récemment déclaré à Showbiz Cheat Sheet qu’il avait été placé en isolement.

Josh Waring | Photo gracieuseté de Lauri Peterson

Waring semblait épuisé et déprimé quand il a parlé à Showbiz Cheat Sheet par téléphone. Il a partagé que les responsables de la prison ont insisté sur le fait qu’il devait être isolé en raison de problèmes de sécurité. “Mais quand je suis arrivé ici, ils ont dit que j’allais être logé en permanence dans le trou”, a-t-il dit, se référant au terme d’argot pour l’isolement. “C’est donc un verrouillage de 24 heures. Dans un bon jour. Je vais sortir une heure de ma cellule. ”

“Mais je suis parti une semaine sans que je sorte”, a-t-il poursuivi. “Donc, c’est comme, vous savez, ma santé mentale est en quelque sorte en ruine parce que je ne fais pas le bien dans l’isolement. Donc, vous savez, les deux options qui m’ont été proposées sont essentiellement, vous savez, d’avoir ma vie en danger ou d’être en sécurité. »

Waring s’inquiète aussi pour sa mère

Waring craint également pour la vie de sa mère. Il a déclaré que Goldstein lançait des regards menaçants à sa mère lors des audiences. “Vous savez, c’est vraiment difficile pour moi et bien sûr, ma maman”, a-t-il dit. «Elle est terrifiée. Elle doit obliger les huissiers de justice à l’escorter jusqu’à sa voiture. Vous savez, elle a peur de Bryan Goldstein. Il lui lance un regard vraiment dérangeant et il la dévisage. »

Il a ajouté que Peterson était tellement terrifiée qu’elle a envisagé d’engager un garde du corps. “C’est tout simplement fou”, a-t-il dit. “Vous savez, ce n’est pas comme ça que ça devrait fonctionner.”

“[Goldstein] aurait dû être arrêté, et ils auraient dû régler les détails s’il y avait culpabilité », a affirmé Waring. “Si c’est ce qu’ils essaient de dire sur moi en tant qu’accessoire ou quelque chose pour être là. Ils auraient dû régler ces problèmes. Ils n’auraient pas dû juste m’arrêter. “