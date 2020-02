La demande de Rob Kardashian de priver Blac Chyna de la garde de Dream est refusée

2020-02-28 01:30:05

La demande de Rob Kardashian de devenir le seul soignant de sa fille Dream, âgée de trois ans, a été refusée.

La demande de Rob Kardashian de priver Blac Chyna de la garde de leur fille a été refusée.

La star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ a déposé une requête d’urgence en janvier demandant au juge de faire de lui le principal soignant de Dream, âgé de trois ans, car il pensait que le mannequin de 31 ans était un danger pour le petit alors qu’elle aurait bu et fait la fête devant elle, mais sa tentative a été interrompue car les tribunaux ne pensent pas que l’affaire doive être traitée immédiatement.

Cependant, selon The Blast, le concepteur de chaussettes de 32 ans peut toujours demander la garde exclusive de Dream, mais cela ne sera pas traité en cas d’urgence.

Dans les documents judiciaires déposés par Rob au début de l’année, il a demandé que le temps de Chyna avec Dream soit limité aux week-ends et avec une nounou présente.

Il a affirmé que Chyna – qui a également un fils de sept ans, King Cairo, avec son ex-partenaire Tyga – organise régulièrement des fêtes chez elle devant Dream et invite des étrangers à se saouler avec elle.

Rob a également déclaré que le comportement de Dream avait changé récemment, alors qu’elle commençait “le twerk nu et la mise en scène de positions sexuelles qu’elle a dit à sa mère.”

Il a également allégué que sa fille lui était arrivée avec des cheveux en désordre et des dents sales.

La star une fois recluse – qui est sortie avec Chyna pendant 12 mois en 2016 – est préoccupée par la bouche de pot de Dream alors qu’elle commence à dire “salope” et “What the f ** k?”, Qui selon lui sont des termes qu’elle n’entend pas quand elle est chez lui.

Rob pense que sa sœur Khloe Kardashian peut sauvegarder ses allégations car elle aurait remarqué un changement de comportement dans Dream car elle est “plus en mode défense” et est “décidément plus agressive” lors de ses rencontres avec ses cousins.

Rob a également demandé aux tribunaux d’approuver sa demande de soumettre Chyna à un test de dépistage de drogues et d’alcool au moins 30 minutes avant chaque visite avec Dream.

Il a également demandé que la nourrice surveillante soit autorisée à mettre immédiatement fin à la visite en cas de violence devant leur fille.

