La demi-sœur de la duchesse Meghan se dit “ jalouse ” de la duchesse Catherine

La demi-sœur de la duchesse Meghan, Samantha Markle, pense qu’elle est “jalouse” de la duchesse Catherine et a délibérément décidé de gâcher son anniversaire en janvier.

La demi-sœur de la duchesse de Sussex a affirmé qu’elle était “jalouse” de sa belle-duchesse Catherine.

Samantha Markle – qui partage le même père, Thomas Markle, en tant qu’ancienne star de “Suits” – a une nouvelle fois fustigé son frère éloigné alors qu’elle croit avoir délibérément annoncé les plans de son mari et du prince Harry de se retirer en tant que “royals seniors” sur la veille du 38e anniversaire de Catherine le 9 janvier parce qu’elle voulait “gâcher” sa journée spéciale.

S’adressant au Daily Star Online, Samantha a déclaré: “Triste, elle le ferait le jour de l’anniversaire de Kate – je crois qu’elle était jalouse de la belle Kate. Elle ne pourrait jamais comparer – Kate est emblématique!

“Un matériau parfait pour la reine et charmant en tant que membre de la famille, en particulier en tant que mère.

“J’ai été impressionnée par la façon dont Kate pouvait faire ressembler une robe à 200 $ à 2 millions de dollars.”

En juillet dernier – six mois avant que le couple n’annonce son intention de passer plus de temps en Amérique – des images ont vu Harry, 35 ans, parler à Bob Iger de Disney lors de la première londonienne de “ Le Roi Lion ”.

Le prince aux cheveux enflammés aurait demandé au patron de la franchise de donner un emploi à sa femme, car elle a beaucoup d ‘”intérêt” à faire du travail de voix off à la suite de son rôle dans le drame juridique.

Samantha a critiqué Meghan pour «s’être jetée» sur Disney dans le but de leur retirer un emploi.

Elle a expliqué: “Le déménagement de Disney aurait été bien s’il avait été initié après avoir quitté les rôles royaux mais semble inapproprié prématurément. Et irrespectueux du protocole royal. C’est comme tromper un conjoint et donner un numéro de téléphone pour un dîner avant de divorcer.”

Depuis qu’ils ont décidé de s’éloigner de la famille royale, Meghan et Harry ont déménagé au Canada avec leur fils Archie, neuf mois, et leurs amis croient que la décision les a rapprochés encore plus.

Une source a déclaré récemment: “Ils sont amoureux et très gentils les uns avec les autres. Archie est la priorité. Il s’agit toujours de prendre soin de lui et de mettre la famille en premier. C’est un enfant heureux – il aime rire. Archie et Harry passer un bon moment ensemble. Et Meghan est une super maman. Elle est très soucieuse de s’occuper de lui. Ils essaient de vivre leur vie en tant que parents réguliers.

“Ce sont de vrais corps à la maison qui aiment se détendre avec Archie et les chiens.”

La paire – qui a fait le lien en 2018 – réside actuellement au Canada, mais espère également acheter une maison dans la ville natale de Meghan, Los Angeles.

L’initié a déclaré: “Ils adorent être au Canada, mais ils envisagent également des maisons à Los Angeles. Ils auront probablement des maisons aux deux endroits. C’est la pleine puissance pour eux en ce moment.

“Il se passe beaucoup de choses en 2020, et ce sera vraiment excitant à voir.”

