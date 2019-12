La démo des Beatles John Lennon s'est transformé en «gars jaloux»

Si vous préférez la création, le voyage des Beatles en Inde en 1968 a été un énorme succès. Pendant leur séjour à Rishikesh pour étudier la méditation transcendantale sous le Maharishi Mahesh Yogi, les membres du groupe le plus célèbre du monde ont écrit environ 30 chansons.

Les Fab Four en ont enregistré la plupart pour L'album blancet les fans les connaissent bien. À l'étranger, Paul McCartney a écrit (entre autres morceaux) «Rocky Raccoon», «Pourquoi ne le faisons-nous pas sur la route» et «Retour en URSS» (le dernier avec une aide mineure de Beach Boy Mike Love) .

George Harrison est revenu avec «Sour Milk Sea», «While My Guitar Gently Weeps» et quelques autres. John Lennon a écrit «Julia», «Dear Prudence», «Sexy Sadie», et plus encore. En fait, leur temps était si productif que John et Paul ont chacun écrit une chanson après la même conférence du Maharishi.

La chanson de Paul, «Fils de Mère Nature», est sortie le Album blanc plus tard cette année. Quant à la chanson de John (intitulée «Je suis juste un enfant de la nature» au début), celle-ci n'est jamais sortie en tant que morceau des Beatles. Cependant, il est devenu l'une des œuvres solo les plus célèbres de John.

"Je suis juste un enfant de la nature" est devenu "Jealous Guy" quelques années plus tard

Février-mars 1968: John LENNON joue de la guitare à Rishikesh, en Inde, où il suivait un cours transcendantal avec le reste des BEATLES. | Keystone-France / Gamma-Keystone via .

Vous pouvez dire que la démo de John "Je suis juste un enfant de la nature" est venue de la même conférence que le "Fils de Mère Nature" de Paul. Les deux ensembles de paroles décrivent les images, les sons et le sentiment de quelqu'un communiquant avec l'environnement autour de lui.

Lorsque vous écoutez le morceau de John, il est saisissant car il a la même mélodie exacte que "Jealous Guy" (sorti en 1971 Imaginer). Dans «Child of Nature», les paroles de John présentent quelqu'un qui croit en ses rêves et donne un sens à tout ce qu'il vit.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=cGAw_k3maXs (/ intégré)

Considérant que c’est l’une des grandes mélodies de John, vous vous demandez peut-être pourquoi ce morceau n’est pas sorti sur le Album blanc. Personne n’a la réponse, mais vous pourriez imaginer qu’il était trop proche de «Fils de Mère Nature», du moins en ce qui concerne son titre et ses thèmes.

Si vous connaissez l'histoire de la fin amère du voyage à Rishikesh – la rupture avec le Maharishi décrite dans «Sexy Sadie» – vous pourriez également construire une théorie sous cet angle. Quoi qu'il en soit, John a fait un excellent usage de la chanson dans sa carrière solo.

John a écrit certaines de ses paroles les plus confessionnelles pour «Jealous Guy»

THE DICK CAVETT SHOW – 24/09/71, John Lennon a discuté avec l'animateur Dick Cavett. | Ann Limongello / Walt Disney Television via .

Après le retour de John d’Inde, sa relation tourbillonnante et très publique avec Yoko Ono a commencé sérieusement. Au moment de Imaginer, John avait versé une grande partie de son passé sombre dans les nouvelles paroles. Dans ses interviews de Playboy en 1980, il ne prétendait pas les avoir écrits sur quelqu'un d'autre.

"Les paroles s'expliquent clairement: j'étais un gars très jaloux et possessif", a-t-il déclaré à David Sheff. «Un homme très précaire. Un gars qui veut mettre sa femme dans une petite boîte, l'enfermer et la faire sortir quand il a envie de jouer avec elle. »

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=3O4J4DH4tyo (/ intégré)

dans le Imaginer film, vous pouvez voir John enregistrer les voix de cette piste en studio, et c'est incroyable à regarder. Des décennies plus tard, "Jealous Guy" reste l'un des morceaux les plus reconnaissables de la carrière solo de John.

Bien qu'il n'ait pas sorti la chanson en tant que single, Roxy Music l'a fait après la mort de John. Cet enregistrement a atteint le n ° 1 au Royaume-Uni en 1981. C'était loin de Rishikesh.

Regarde aussi: Comment John Lennon a poussé «nous pouvons le résoudre» par-dessus