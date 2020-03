La dépendance à l’exercice d’Ellie Goulding

Ellie Goulding a lutté contre une dépendance à l’exercice, et au pire, elle sautait le studio pour aller au gymnase.

Ellie Goulding a lutté contre une dépendance à l’exercice.

Le hitmaker “I Need Your Love” dit qu’il y avait un moment dans sa vie où elle sautait le studio juste pour aller au gymnase.

Elle a dit: “Je ne me considère pas comme ayant une personnalité addictive, mais je me sentais comme si j’avais à un moment donné une dépendance à la gym qui n’était tout simplement pas amusante. Je sentais que je devais aller à la gym tous les jours. Je ne Je ne sais pas si c’était une chose de survie, parce que les tournées étaient si fatigantes, si difficiles, vraiment pénalisantes pour votre corps et votre santé mentale. J’avais l’impression que c’était un instinct de survie de travailler tout le temps, en m’assurant d’être super en forme, super sain et a essayé de contrebalancer les boissons en tournée et peut-être ne pas manger très bien. Lorsque vous allez au gymnase ou que vous vous entraînez, vous libérez tellement d’endorphines. C’est une si bonne sensation que vous voulez juste avoir cette sensation Encore et encore. Mais quand je suis arrivé au point où je sautais le studio et les sessions d’écriture pour aller au gymnase, c’est à ce moment-là que ça n’en valait pas la peine. ”

Cependant, la chanteuse de 33 ans a réussi à lutter contre sa dépendance et a été grandement inspirée par son mari Caspar Jopling et son approche de l’exercice et de l’entraînement.

S’adressant à la chronique Bizarre du journal The Sun: “Alors que j’ai maintenant une alimentation beaucoup plus saine et que je suis plutôt dans le biohacking, ce qui est un mot extrême d’essayer d’être la version la plus saine de vous-même. nerd en ce moment mais c’est un véritable intérêt. J’ai été vraiment inspiré par mon mari parce qu’il est un athlète, il ramait depuis des années. Il a une telle routine incroyable pour cette aviron et donc j’ai été assez inspiré par son volonté et détermination incroyables. “

.