La distribution des amis confirme le renouveau de l’émission

La distribution de “ Friends ” a confirmé que l’émission avait des retrouvailles, car cinq des six stars principales ont téléchargé le même message sur Instagram.

Le casting de ‘Friends’ a confirmé que l’émission avait des retrouvailles.

Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et Matthew Perry – qui composaient cinq des six personnages principaux, le sixième étant joué par Matt LeBlanc – se sont tous rendus sur les réseaux sociaux pour partager une photo de la distribution, confirmant la sitcom populaire obtient une réunion tant attendue, 16 ans après le dernier épisode diffusé en 2004.

Chaque star a également publié la même légende, qui a simplement déclaré “ça se passe” et a étiqueté leurs co-stars, et HBO Max.

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas encore en quoi consistera la réunion, mais l’inclusion du compte Instagram HBO Max suggère qu’il sera diffusé sur le prochain service de streaming, qui doit être lancé en mai de cette année.

Jusqu’à présent, Matt LeBlanc est le seul personnage principal de la série originale – qui a duré une décennie de 1994 à 2004 et diffusé plus de 200 épisodes – à ne pas avoir posté les nouvelles sur son compte Instagram.

La nouvelle survient alors que les stars taquinent la possibilité d’une réunion depuis plusieurs années, certains rejetant même complètement l’idée.

David Schwimmer – qui joue Ross Geller – a récemment déclaré qu’il ne pensait pas qu’une reprise de l’émission serait “possible”, car il a fait campagne pour qu’elle soit plutôt redémarrée avec une distribution entièrement noire ou asiatique.

Il a dit: “Je ne pense tout simplement pas que ce soit possible, étant donné les trajectoires professionnelles différentes de chacun. Je pense que tout le monde ressent la même chose,” Pourquoi jouer avec ce qui semblait être la bonne façon de terminer la série? ”

“Je ne veux rien faire pour l’argent. Il faudrait que cela ait un sens sur le plan créatif et rien de ce que j’ai entendu jusqu’ici nous a présenté n’a de sens.

“Peut-être qu’il devrait y avoir un ‘Friends’ tout noir ou un ‘Friends’ tout asiatique.”

Pendant ce temps, les patrons de HBO Max ont insisté sur le fait qu’il y avait “un intérêt tout autour” pour une réunion.

Le responsable du contenu, Kevin Reilly, a déclaré: “Il y a de l’intérêt tout autour, et pourtant nous ne pouvons pas sembler tout à fait aligner cet intérêt pour appuyer sur le bouton, alors aujourd’hui, malheureusement, c’est toujours un peut-être.”

Les “ amis ” étaient centrés sur la vie de six amis vivant à New York, dont les frères et sœurs Ross (David) et Monica Geller (Courteney), Chandler Bing (Matthew), Joey Tribbiani (Matt), Rachel Green (Jennifer) et Phoebe Buffay (Lisa).

