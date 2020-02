La duchesse Catherine s’ouvre sur la parentalité dans une nouvelle interview en podcast

2020-02-15 07:30:05

La duchesse Catherine a donné sa première interview en podcast et s’est ouverte sur son style parental.

La royale de 38 ans – qui a des enfants, le prince George, six ans, la princesse Charlotte, quatre ans et le prince Louis, 22 mois, avec son mari le prince William, 37 ans – a accordé une interview rare au “ Happy Mum, Happy Baby podcast ” sur la maternité .

S’adressant à l’animatrice de podcast Giovanna Fletcher, Catherine a parlé de sa propre enfance, en disant: “Ces moments que vous passez avec des gens qui vous entourent. Je m’en souviens de ma propre enfance. J’ai eu une incroyable grand-mère qui nous a consacré beaucoup de temps. , jouer avec nous, faire de l’artisanat et aller à la serre pour faire du jardinage et cuisiner avec nous, et j’essaie d’incorporer beaucoup d’expériences qu’elle nous a données à l’époque dans les expériences que je donne à mes enfants maintenant. ”

Catherine a également révélé qu’elle était passionnée de passer du temps à l’extérieur avec ses enfants, en disant: “En tant qu’enfants, nous avons passé beaucoup de temps à l’extérieur et c’est quelque chose qui me passionne vraiment. Je pense que c’est si bon pour le bien-être physique et mental et la pose [developmental] fondations. C’est un si bel environnement pour passer du temps à construire des relations de qualité sans les distractions de «je dois cuisiner» et «je dois faire ça». Et en fait, c’est si simple. ”

Giovanna a admis qu’elle était surprise par l’ouverture de Catherine, expliquant: “Je ne pense pas m’attendre à en entendre parler. J’adore entendre ses réponses très honnêtes, à quel point elle est articulée et intelligente à propos des premières années et à quel point elle est ludique bien quand elle parle de ses propres enfants.

“C’est une position tout à fait unique pour élever des enfants. La base, c’est que nous faisons tous la même chose, nous passons tous des nuits blanches, nous suivons une formation de pot ou quoi que ce soit et je pense que la duchesse est vraiment le souligne. ”

Catherine et Giovanna se sont rencontrés à Birmingham lors du lancement de l’enquête royale “5 grandes questions sur les moins de cinq ans” et ont enregistré le podcast quelques jours plus tard après avoir visité une pépinière à Londres.

