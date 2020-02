La duchesse Catherine voulait partager la joie de bébé

2020-02-15 17:30:05

La duchesse Catherine a estimé qu’il était “important” de présenter ses trois enfants au monde extérieur à l’hôpital car elle voulait “partager la joie” de leur arrivée avec le public “solidaire”.

La royale de 38 ans et son mari le prince William ont estimé qu’il était “important” pour eux de partager la naissance de leurs trois enfants – Prince George, six ans, la princesse Charlotte, quatre ans et le prince Louis, 21 mois – avec le monde par posant devant l’aile Lindo.

Elle a dit: “J’étais impatiente de rentrer à la maison parce que, pour moi, j’avais tous les souvenirs d’être à l’hôpital parce que j’étais malade, donc ce n’était pas un endroit où je voulais traîner. à la maison et revenir à la normalité …

“Tout le monde avait été si favorable, et William et moi étions vraiment conscients que c’était quelque chose qui excitait tout le monde. Vous savez, nous sommes extrêmement reconnaissants pour le soutien que le public nous a montré, et en fait pour nous de pouvoir pour partager cette joie et cette appréciation avec le public, je pensais que c’était vraiment important. ”

Et la duchesse de Cambridge admet qu’elle était “légèrement terrifiée” à l’idée d’être confrontée aux médias du monde en dehors de l’hôpital St Mary de Londres, avouant qu’il y avait beaucoup “d’émotions mitigées” car ils se sentaient comme des “parents inexpérimentés”.

Lorsqu’on lui a demandé ce que c’était que de savoir que des gens attendaient devant l’hôpital – à la fois les royalistes et les médias du monde – tout en faisant une apparition sur le podcast Happy Mum, Happy Baby, animé par Giovanna Fletcher, elle a partagé: “Ouais, légèrement terrifiant, légèrement terrifiant, Je ne vais pas mentir … Mais cela était également associé à un nouveau-né, à des parents inexpérimentés et à l’incertitude de ce qui se passait, donc il y avait toutes sortes d’émotions mitigées. “

