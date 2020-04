La duchesse de Cornouailles a raté les petits-enfants qui s’étreignaient

2020-04-07 02:30:05

Camilla, duchesse de Cornouailles, a raté de “serrer” ses petits-enfants dans l’auto-isolement.

La royale de 72 ans a été forcée de s’auto-isoler pendant deux semaines après que son mari, le prince Charles, qui s’est rétabli depuis, ait été testé positif pour le coronavirus, et elle a admis qu’elle avait vraiment manqué de voir ses enfants et ses petits-enfants et avait plutôt dû les contacter via application d’appel vidéo de groupe, Houseparty.

Camila a fait l’admission en parlant avec Doris Winfield, 85 ans, qu’elle a appelée dans le cadre de son rôle de présidente du Royal Voluntary Service (RVS).

Doris a déclaré: “Avoir une conversation avec SAR la duchesse de Cornouailles signifiait le monde pour moi. J’ai été incroyablement seule au cours des deux dernières semaines et c’était merveilleux de lui parler. Nous avons parlé de la vie en vase clos et des passe-temps partagés , elle était très intéressée par ma famille et par la façon dont je m’en sortais. Ça m’a vraiment remonté le moral! ”

La duchesse Camilla a ensuite félicité tous ceux qui s’étaient levés pour être des répondants volontaires du NHS.

S’exprimant dans un communiqué, elle a ajouté: “En tant que fière présidente du Royal Voluntary Service, je tenais à adresser mes plus vifs remerciements à tous les NHS Volunteer Responders qui se sont manifestés en nombre sans précédent pour offrir leur aide au NHS. Heureusement, l’organisme de bienfaisance. a une longue et remarquable histoire de rassembler des volontaires volontaires avec les personnes isolées et solitaires. Cette expérience est plus que jamais nécessaire en ces temps difficiles. Tous ceux qui travaillent dans le NHS sont soumis à une pression inimaginable jour et nuit dans cette crise. Je suis sûr que le la présence de tant de bénévoles merveilleux les encouragera et les soutiendra. Je salue chacun d’entre vous – et je vous remercie de tout mon cœur. “

