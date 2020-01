La duchesse de Sussex «abandonne sa candidature à la citoyenneté britannique»

2020-01-26 07:30:05

Selon un rapport, Meghan, duchesse de Sussex, devrait abandonner sa candidature pour devenir citoyenne britannique.

L’ancienne actrice de 38 ans – qui a épousé le prince Harry en mai 2018 – avait initialement prévu de devenir citoyenne britannique après avoir déménagé au Royaume-Uni, mais Meghan a maintenant abandonné ces plans, car elle ne peut pas obtenir le statut de citoyenneté tout en vivant en dehors de la pays pendant plus de 90 jours par an.

Selon les règles actuelles, l’ancienne star de ‘Suits’ – qui a récemment annoncé qu’elle et son mari envisageaient de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale et de partager leur temps entre le Royaume-Uni et le Canada – ne devait pas avoir quitté le Royaume-Uni pendant plus de 270 jours au cours des trois années précédant la demande de citoyenneté.

Michael Marziano, avocat principal en immigration chez Westkin Associates, a expliqué au journal The Sun dimanche: “Le citoyen américain doit vivre au Royaume-Uni avec le partenaire britannique lors de la demande de prolongation du visa de partenaire.

“Ils doivent avoir l’intention de continuer à vivre ensemble de façon permanente au Royaume-Uni.

“S’il y a eu une période au cours des deux premières années et demie où ils n’ont pas vécu ensemble au Royaume-Uni, les directives du gouvernement indiquent qu’il doit y avoir une bonne raison à cela.

“Cela doit être conforme à leur intention de vivre en permanence au Royaume-Uni.”

Cela vient après qu’il a été récemment annoncé que le couple ne sera plus appelé Altesses Royales et sera “tenu de se retirer des fonctions royales”, tout en ne recevant pas de fonds publics pour accomplir ses fonctions royales.

Il a également été révélé que Harry et Meghan rembourseront les 2,4 millions de livres sterling des contribuables utilisés pour rénover leur maison de Windsor, Frogmore Cottage.

Une déclaration de la reine Elizabeth se lit comme suit: “Après plusieurs mois de conversations et de discussions plus récentes, je suis heureux qu’ensemble, nous ayons trouvé une voie constructive et encourageante pour mon petit-fils et sa famille.

“Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen minutieux au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante.”

