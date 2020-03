La duchesse de Sussex s’apprête à raconter un nouveau film Disney

2020-03-26 16:00:06

La duchesse de Sussex s’apprête à raconter un nouveau film pour Disney +.

La royale de 38 ans – qui a joué dans le drame juridique américain «Suits» avant d’épouser le prince Harry en mai 2018 – a obtenu son premier emploi post-royal, ayant déjà annoncé son intention de se retirer en tant que membre «senior» du famille royale fin mars.

En dévoilant la sortie prochaine, Disney + a publié sur son compte Twitter officiel: “Disneynature’s Elephant, un film original raconté par Meghan, la duchesse de Sussex, commence à être diffusé le 3 avril, uniquement sur #DisneyPlus. (Sic)”

Depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur intention de se retirer en tant que membres de la famille royale, la spéculation a continué d’entourer leurs plans à long terme.

Mais le duo – qui est le père de son fils de dix mois, Archie – est actuellement au Canada, où il s’auto-isole au milieu de la pandémie de coronavirus.

Et plus tôt ce mois-ci, ils ont partagé des conseils importants pour lutter contre les sentiments de «solitude» pendant la crise sanitaire.

Le couple a consulté son compte Instagram Sussex Royal pour partager un long post visant à aider ceux qui luttent contre l’auto-isolement et la distanciation sociale.

Sur le post – qui était accompagné d’une image qui disait “Aujourd’hui, je me sens …” – ils ont écrit: “Avec tout ce qui se passe, c’est beaucoup à prendre. Beaucoup d’entre nous peuvent se sentir confus. Ou seuls, ou anxieux ou effrayé … et isolément, certains d’entre nous peuvent juste se sentir ennuyés, ou que vous ne savez pas quoi faire de vous-même sans votre routine normale. Il est parfaitement normal de ressentir une de ces choses.

“Notre bien-être émotionnel est mis à l’épreuve tous les jours, que nous le réalisions ou non, mais nos vies sont généralement remplies de distractions. Maintenant, avec une couverture COVID en constante évolution, nous nous adaptons tous à cette nouvelle norme et aux sentiments qui l’accompagnent. (Sic ) ”

Le duc et la duchesse ont ensuite énuméré un certain nombre de ressources qui fournissent une aide à ceux dont la santé mentale a été affectée par le virus.

Ils ont ajouté: “Il existe des ressources qui peuvent nous aider tout au long de ce processus, et des moyens pour que VOUS puissiez devenir l’une de ces ressources. @Crisistextline @giveusashoutinsta @kidshelpphone et CTL Ireland sont des organisations qui ont plus que jamais besoin de nouveaux volontaires et ont un porte pour vous d’obtenir le soutien dont vous avez besoin.

“- Si vous êtes à la maison et que vous vous ennuyez, vous pouvez vous entraîner numériquement à être un conseiller et AIDER quelqu’un qui a vraiment besoin de votre soutien! Quelle façon incroyable d’utiliser cette fois

“” – Si vous vous sentez seul, dépassé, déprimé ou anxieux, vous pouvez envoyer un SMS à l’une de ces lignes et en parler.

“- Si vous êtes dans une relation abusive et que vous vous trouvez maintenant isolé avec votre agresseur, ces conseillers sont là pour vous. Vous n’avez pas besoin de souffrir en silence. (Sic)”

