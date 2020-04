La duchesse Meghan espère que le document Elephant inspirera les autres

2020-04-20 16:30:06

La duchesse Meghan espère que son nouveau documentaire Disney + ‘Elephant’ aidera les gens à mieux comprendre le besoin de conservation.

La duchesse Meghan espère que son nouveau documentaire Disney + incitera les gens à “prendre soin les uns des autres, de cette planète et des animaux d’une manière très différente”.

La star de 38 ans a enregistré une voix off top secrète pour “ Elephant ” – qui suit l’éléphant africain Shani et son fils Jomo lors d’un voyage épique à travers le désert du Kalahari – aux Pinewood Studios à Londres l’année dernière et espère que cela aidera les gens à mieux comprendre le besoin de conservation.

Dans une interview diffusée sur “Good Morning America”, elle a déclaré: “J’espère que lorsque les gens verront ce film, ils verront à quel point nous sommes tous connectés et si nous avions davantage conscience des obstacles auxquels ils sont confrontés, je pense nous prendrions soin les uns des autres, de cette planète et des animaux d’une manière très différente.

“Je suis vraiment reconnaissant d’avoir l’opportunité de faire vivre l’histoire des éléphants. J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir avoir une expérience pratique avec les éléphants dans leur habitat naturel.

“Lorsque vous passez du temps à vous connecter à eux et aux autres animaux sauvages, vous comprenez vraiment que nous avons un rôle à jouer dans leur préservation et leur sécurité. Ces créatures sont si majestueuses et en même temps si sensibles et si connectées. Nous voyons dans ce film à quel point ils sont remarquables. Leurs souvenirs sont incroyables. Le lien étroit du troupeau, la protection de leurs petits. Je pense qu’ils nous ressemblent beaucoup plus qu’ils ne sont différents. ”

Pendant ce temps, il avait été précédemment révélé que le mari de Meghan, le prince Harry, 35 ans, lui avait donné des conseils lors de l’enregistrement de la voix off.

Le directeur Mark Linfield a expliqué: “Nous avions Harry des sièges bon marché à l’arrière, suggérant quelques prononciations alternatives.”

Et la productrice Vanessa Berlowitz a clarifié: “Seulement sur les mots africains parce qu’évidemment il a passé tellement de temps au Botswana.”

Mots clés: Prince Harry, Duchesse Meghan

Retour au flux

.