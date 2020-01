La duchesse Meghan fait une visite surprise au centre des femmes

2020-01-15 07:30:04

La duchesse Meghan a effectué une visite surprise dans un centre pour femmes mardi (14.01.20), quelques jours seulement après que la reine Elizabeth eut révélé qu’elle “soutenait” la décision du prince Harry et de la duchesse Meghan de se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale.

La duchesse de Sussex – qui, aux côtés de son mari le prince Harry, a récemment révélé qu’elle souhaitait prendre du recul en tant que membres “supérieurs” de la famille royale et partager son temps entre le Canada et le Royaume-Uni – a visité le Downtown Eastside Women’s Centre à Vancouver, Canada, où elle a pris le thé et a discuté des problèmes des femmes.

Prenant à leur compte Facebook officiel, le centre a partagé les nouvelles de la visite, écrivant: “Regardez avec qui nous avons pris le thé aujourd’hui! La duchesse de Sussex, Meghan Markle, nous a rendu visite aujourd’hui pour discuter des problèmes affectant les femmes dans la communauté.”

Cela survient après que la reine Elizabeth a publié une déclaration pour insister sur le fait que la famille royale soutenait pleinement la décision du duc et de la duchesse de Sussex de changer de rôle.

Dans un communiqué, elle a déclaré: “Aujourd’hui, ma famille a eu des discussions très constructives sur l’avenir de mon petit-fils et de sa famille. Ma famille et moi appuyons entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille. avons préféré qu’ils restent des membres à temps plein de la famille royale, nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante en famille tout en restant une partie appréciée de ma famille. Harry et Meghan ont clairement fait savoir qu’ils ne voulaient pas de dépendre des fonds publics dans leur nouvelle vie. Il a donc été convenu qu’il y aura une période de transition pendant laquelle les Sussex passeront du temps au Canada et au Royaume-Uni. Ce sont des questions complexes que ma famille doit résoudre, et il y a encore du travail à faire, mais j’ai demandé que les décisions finales soient prises dans les prochains jours. ”

La reine Elizabeth a publié la déclaration à la suite de discussions croisées avec le prince Harry ainsi qu’avec son frère le prince William et son père le prince Charles.

