La duchesse Meghan participera à une émission de téléréalité canadienne

La duchesse Meghan devrait apparaître dans une émission de téléréalité canadienne sur les seconds mariages, avec la styliste de mariage de Toronto et son amie Jessica Mulroney.

L’ancienne actrice de “ Suits ”, qui – aux côtés de son mari le prince Harry – a annoncé qu’elle démissionnerait de son poste de famille royale le mois dernier, ferait une apparition dans la styliste de mariage de Toronto et dans l’émission de son amie Jessica Mulroney. La duchesse de Sussex devrait faire des apparitions sur “I Do, Redo” de Netflix “de façon sporadique”, a déclaré une source à Page Six.

Le prince Harry avait précédemment admis qu’il n’avait «pas d’autre choix que de prendre du recul» de la famille royale.

Le duc de Sussex a déclaré dans son long discours: “Donc, je veux que vous entendiez la vérité de ma part, autant que je puisse partager – non pas en tant que prince ou duc, mais en tant que Harry, la même personne que beaucoup d’entre vous ont regardé grandir au cours des 35 dernières années – mais avec une perspective plus claire. Le Royaume-Uni est ma maison et un endroit que j’aime. Cela ne changera jamais. J’ai grandi en me sentant soutenu par tant d’entre vous, et j’ai regardé comme vous a accueilli Meghan à bras ouverts en me voyant trouver l’amour et le bonheur que j’avais espérés toute ma vie.

“Enfin, le deuxième fils de Diana a été attelé, hourra! Je sais aussi que vous m’avez assez bien connu au cours de toutes ces années pour croire que la femme que j’ai choisie comme épouse défend les mêmes valeurs que moi. Et elle le fait , et c’est la même femme dont je suis tombée amoureuse. Nous faisons tous les deux tout notre possible pour battre le drapeau et remplir nos rôles avec fierté pour ce pays. Une fois que Meghan et moi nous sommes mariés, nous étions excités, nous avions de l’espoir et nous étaient là pour servir. “

