La duchesse Meghan sera «au premier plan» aux Jeux Invictus

La duchesse Meghan sera “à l’avant-plan” aux Jeux Invictus.

L’ancienne actrice “ Suits ” et son mari, le prince Harry, joueront un rôle clé lors de l’événement sportif lors de son arrivée à La Haye aux Pays-Bas dans environ 12 semaines entre le 9 et le 16 mai 2020.

Une source a déclaré: “Harry et Meghan seront à l’avant-plan des Jeux. Meghan sait à quel point c’est important pour Harry et sera à ses côtés.”

Il est peu probable que le prince William et la duchesse Catherine soient présents, mais des sources affirment que cela n’a rien à voir avec la sortie de Harry et Meghan de la famille royale.

Un initié a déclaré à The Sun Online: “On ne s’attendait pas à ce que William soit présent avant la nouvelle de la décision de Harry et Meghan de s’éloigner de la vie publique. Il est donc très peu probable que lui et Kate fassent partie de l’événement Mais ce n’est pas un camouflet. Toute la famille royale reste extrêmement favorable et très fière du travail d’Harry sur Invictus et pense que c’est un événement merveilleux. C’est vraiment dans la vision d’Harry bien qu’il se soit régulièrement tourné vers son père pour obtenir des conseils et soutien au fil des ans. Il est peu probable que ce soit différent cette fois-ci, mais Harry sera au premier plan. ”

Harry, 35 ans, et Meghan, 38 ans, ont annoncé leur décision de quitter la famille royale dans un article Instagram le mois dernier.

Il se lisait comme suit: “Après de nombreux mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres” seniors “de la famille royale travailler à devenir financièrement indépendant, tout en continuant d’appuyer pleinement Sa Majesté la Reine.

“C’est avec vos encouragements, en particulier au cours des dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement.”

