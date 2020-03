La duchesse Meghan veut un retour d’acteur

2020-03-14 18:00:05

La duchesse Meghan veut recommencer à jouer maintenant, elle et le prince Harry ont quitté la famille royale.

La duchesse Meghan veut revenir à la comédie.

La duchesse de Sussex – qui a un fils Archie avec son mari le prince Harry – serait désireuse de reprendre son travail d’origine après qu’elle et son conjoint aient quitté leur poste de membres supérieurs de la famille royale au début de cette année.

Une source a déclaré: “Meghan s’est fixé un objectif aux alentours de septembre ou octobre. En ce moment, elle adore passer du temps avec Archie et s’installer dans sa nouvelle vie avec Harry chez lui au Canada. Mais Meghan reste extrêmement ambitieuse et est très ouverte. -souciée à un retour à la comédie qui est ce qu’elle sait, aime et fait le mieux. Sa préférence est d’explorer la route d’un documentaire dans lequel elle est en mesure de suivre certaines des causes qui l’intéressent. Ce souhait a été le au centre de certaines de ses réunions les plus récentes et façonnera probablement le type de travail que l’agent Meghan va chercher à obtenir pour elle. Elle est très excitée par ce que l’avenir nous réserve. ”

Il a été question que le couple pourrait déménager à Los Angeles afin que Meghan puisse poursuivre sa carrière d’actrice, mais ils ont plutôt décidé de vivre au Canada.

L’initié a ajouté à The Sun Online: “Le projet de loi pour les garder en sécurité à Los Angeles serait énorme. Ils seraient également très sous les projecteurs et là pour les paparazzis. Une des meilleures choses à propos du déménagement sur l’île de Vancouver c’est le fait qu’Harry et Meghan ont eu un peu d’intimité. ”

Pendant ce temps, il a été révélé que Meghan voulait un rôle dans un film de super-héros.

Un initié a partagé: “Il a dit qu’elle voulait que son retour au cinéma fasse partie d’un ensemble interprété comme un film de super-héros. Il recherche activement un tel film pour elle. Il dit qu’elle est disponible et ouverte aux meilleures offres. Meghan planifie une série de réunions à Hollywood … Elle sait qu’elle ne peut pas porter un film en tant qu’actrice. Les gens ne pourront pas se passer du fait qu’elle est Meghan Markle. Mais elle est déterminée à agir à nouveau. “

