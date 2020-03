2020-03-02 11:30:05

La duchesse Meghan veut un rôle dans un film de super-héros après son départ de la famille royale.

L’ancienne actrice de “ Suits ” aurait renoué avec son agent, Nick Collins, dans le but de trouver un rôle dans un film avec une distribution d’ensemble, après la sortie du duc et de la duchesse de Sussex de la famille royale.

Une source a déclaré au journal Mail on Sunday: “Il a dit qu’elle voulait que son retour au cinéma fasse partie d’un ensemble interprété comme un film de super-héros. Il cherche activement un tel film pour elle. Il dit qu’elle est disponible et ouverte à tous.” les meilleures offres. Meghan prévoit une série de réunions à Hollywood. Elle a déjà fait la voix-off pour Disney et maintenant le mot est qu’elle cherche un film de super-héros, comme voix-off ou même à l’écran. Elle sait qu’elle ne peut pas porter un film en tant qu’actrice. Les gens ne pourront pas dépasser le fait qu’elle est Meghan Markle. Mais elle est déterminée à agir à nouveau et elle pense qu’un grand film d’ensemble est la voie à suivre … quelque chose qui paie gros mais qui ne marche pas pas la mettre en avant et au centre. ”

Il a été précédemment révélé que la duchesse Meghan avait signé un accord de voix off avec Disney en échange d’un don à un organisme de bienfaisance éléphant.

Meghan, 38 ans, aurait enregistré sa voix off en novembre, avant qu’elle et Harry, 35 ans, ne quittent le Royaume-Uni pour une pause de six semaines au Canada.

Harry et Meghan ont annoncé leur décision de quitter la famille royale dans un post Instagram en janvier.

Il se lisait comme suit: “Après de nombreux mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres” seniors “de la famille royale et travailler à devenir financièrement indépendant, tout en continuant d’appuyer pleinement Sa Majesté la Reine.

“C’est avec vos encouragements, en particulier au cours des dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement.”

