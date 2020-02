La famille de Caroline Flack publie un post Instagram non publié qu’elle a écrit avant la mort

La mort de Caroline Flack a été officiellement déclarée suicide.

Flack était retrouvée morte chez elle samedi, quelques semaines seulement avant qu’elle ne soit jugée pour voies de fait. Sa mort est survenue près de deux mois après son départ “Love Island” après son arrestation pour avoir prétendument agressé son petit ami, Lewis Burton.

Mercredi, la famille de la personnalité de la télévision a publié un post Instagram inédit où Flack s’est ouvert sur l’incident, l’appelant un “accident”. Dans le message, qui a été remis au journal local du Royaume-Uni The Eastern Daily Press, Flack a écrit qu’elle “a pris la responsabilité de ce qui s’est passé cette nuit-là”, mais a dit qu’elle n’était “PAS un abuseur domestique”.

Flack a exprimé qu’elle avait vécu “une sorte de dépression émotionnelle depuis très longtemps” et a décrit l’incident traumatisant comme un “accident” résultant d’une “dispute” entre elle et Burton.

Sur les raisons pour lesquelles elle a décidé d’écrire la publication Instagram, Flack a expliqué: “La raison pour laquelle je parle aujourd’hui est que ma famille ne peut plus en supporter. J’ai perdu mon emploi. Ma maison. Ma capacité à parler. Et la vérité a été pris de mes mains et utilisé comme divertissement. “

L’ancienne animatrice d’ITV a conclu le message en s’excusant auprès de sa famille et de ses amis et a expliqué comment elle comptait aller de l’avant.

“Je ne pense pas à” comment je vais reprendre ma carrière “, a-t-elle écrit. “Je pense à la façon dont je vais récupérer la mienne et la vie de ma famille.”

Alors que la famille de Flack a déclaré qu’elle avait été avisée de ne pas publier le message, ils voulaient le diffuser via l’EDP pour clarifier les “nombreuses contrevérités” concernant la situation, selon le Daily Press.

Il n’a pas été divulgué exactement au moment de la rédaction du message, bien que sa mère ait déclaré que Caroline lui avait envoyé ce message fin janvier.

Lisez l’intégralité de l’article non publié de Flack ci-dessous.

“Pour beaucoup de gens, être arrêté pour voies de fait simples est un moyen extrême d’avoir une sorte d’éveil spirituel, mais pour moi, c’est devenu la normale.

J’ai appuyé sur le bouton snooze sur de nombreux stress dans ma vie – toute ma vie. J’ai accepté la honte et les opinions toxiques sur ma vie depuis plus de 10 ans et pourtant je me suis dit que tout cela faisait partie de mon travail. Aucune plainte.

Le problème avec le brossage des objets sous le tapis est … ils sont toujours là et un jour quelqu’un va soulever ce tapis et tout ce que vous allez ressentir est la honte et l’embarras.

Le 12 décembre 2019, j’ai été arrêtée pour voies de fait simples contre mon petit ami … En 24 heures, mon monde et mon avenir ont été balayés sous mes pieds et tous les murs que j’avais mis si longtemps à construire autour de moi se sont effondrés. Je suis soudainement sur un autre type de scène et tout le monde regarde ça se produire.

J’ai toujours assumé la responsabilité de ce qui s’est passé cette nuit-là. Même la nuit. Mais la vérité est … C’était un accident.

J’ai eu une sorte de dépression émotionnelle depuis très longtemps.

Mais je ne suis PAS un agresseur domestique. Nous nous sommes disputés et un accident s’est produit. Un accident. Le sang que quelqu’un a VENDU à un journal était MON sang et c’était quelque chose de très triste et très personnel.

La raison pour laquelle je parle aujourd’hui est que ma famille n’en peut plus. J’ai perdu mon travail. Ma maison. Ma capacité à parler. Et la vérité a été enlevée de mes mains et utilisée comme divertissement.

Je ne peux pas passer chaque jour caché à me faire dire de ne parler ni de parler à personne.

Je suis tellement désolé pour ma famille pour ce que je leur ai apporté et pour ce que mes amis ont dû vivre.

Je ne pense pas à «comment je vais reprendre ma carrière». Je pense à la façon dont je vais récupérer la mienne et la vie de ma famille.

Je ne peux pas en dire plus. “

Plus tard mercredi, le tribunal du coroner du Peuplier a statué que la mort de Flack était un suicide.

Son corps a été découvert un jour seulement après qu’on lui ait dit que le ministère public poursuivait le procès contre elle, bien que son petit ami souhaitait que les charges soient abandonnées.

Dimanche, Burton a rompu son silence après la mort de Flack. Dans une publication Instagram déchirante, la joueuse de tennis a écrit qu’il était “perdu de vue” suite au décès de sa petite amie et a déclaré qu’il serait sa “voix” pour aller de l’avant.

Flack avait 40 ans.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez se fait du mal ou envisage de se suicider, veuillez demander de l’aide en appelant le National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255 ou allez à SuicidePreventionLifeline.org.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Meilleures Instas de Célébrités de la Semaine

Instagram

Vin Diesel partage un doux anniversaire pour le 21e anniversaire de Meadow Walker