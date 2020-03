La famille de maman June croit que la prison pourrait la sauver, frustrée par les visites au casino

Comme Mama June ShannonLa vie de sa fille continue sa spirale descendante, ses proches parlent de son comportement et de leurs espoirs pour l’avenir.

Lauryn et Joanne “Doe Doe” Shannon, la fille et la sœur de June, l’ont regardée se détériorer devant leurs yeux, alors que sa relation avec Geno Doak les a conduites à être toutes les deux arrêtées pour possession de crack. Depuis, les deux hommes ont comparu devant le tribunal, ont été renvoyés des hôtels et continuent d’apparaître dans les casinos – malgré les avertissements de rester à l’intérieur au milieu de la pandémie de coronavirus.

En parlant avec TooFab, Lauryn “Pumpkin” Shannon a dit que cela la “frustrait” de voir sa maman continuer à traîner les étages de casino avec Geno, après TMZ en a publié des photos à nouveau au cours du week-end.

“Je n’ai pas vu les photos, mais ce n’est pas le premier casino où elle a été repérée”, a déclaré Lauryn. “Bien sûr, cela me frustre parce qu’il y a un an, elle était dans la même situation exacte, juste dans un état différent, où vous jouiez aux casinos, vous faisiez attraper sur TMZ et puis, boum, vous êtes arrêté pour crack. C’est pourquoi ça m’irrite parce que c’est là que tout a commencé, dans un casino. “

Juin et Geno a plaidé non coupable pour possession de drogue criminelle en octobre 2019 et encourt une peine de prison s’il est reconnu coupable. Selon Lauryn et Doe Doe, un certain temps derrière les barreaux pourrait être ce dont June a besoin pour se retrouver.

“J’ai toujours dit que quand leur temps [comes] pour obtenir leurs conséquences, j’espère que c’est peut-être la prison “, a déclaré Pumpkin.” La raison pour laquelle je me sens comme ça est parce que ma mère a vécu une grande partie de sa vie en étant Mama June et en étant cette célébrité qui ne voit pas vraiment conséquences et elle doit voir cela. J’ai l’impression que ça va vraiment arranger sa vie. Elle n’aurait en fait personne. “

“Et elle serait séparée de Geno et en tant que famille, nous sommes tous d’accord pour dire que c’est là que cela doit aller. Si cela se produit, cela pourrait en fait être une bonne chose.”

Lauryn a déclaré qu’elle ne se souvenait même pas de la dernière fois qu’elle avait vu sa mère en face à face, mais a déclaré qu’elle avait été «en contact avec elle» d’une manière ou d’une autre. “Je l’ai fait, il y a quelques mois, m’éloigner de ma mère et je lui ai dit”, a-t-elle ajouté, “c’est très compliqué”.

Pour Doe Doe, elle a dit que cela faisait aussi “des mois que je ne l’avais pas vue physiquement”.

Tous les deux ont lancé des appels à juin pour demander de l’aide, révélant ce qu’ils lui diraient si elle leur donnait effectivement un public.

“Ses filles ont besoin d’elle, Alana [AKA Honey Boo Boo] a besoin d’elle “, a déclaré Doe Doe.” Elle a 14 ans, elle est au lycée, elle a besoin de sa maman. Lauryn est incroyable avec ce qu’elle fait, mais Lauryn n’est pas sa maman. C’est un état d’esprit différent. Pour [June] être soudainement absent c’est comme, que fais-tu juin? Obtenez vos fesses à la maison, soyez en bonne santé, devenez sobre et revenez à vos enfants et à vos petits-enfants. Nous vous aimons et nous voulons que vous reveniez. “

Lauryn a fait écho à ces sentiments, disant qu’elle voulait qu’Alana puisse rentrer de l’école et parler à sa mère de sa journée, pas à sa sœur. “Elle vit avec moi, elle est comme mon enfant sans maman”, a ajouté Pumpkin, qui a la garde temporaire de sa petite sœur.

Pour Lauryn, qui a accueilli sa fille Ella en 2017, cela a été une transition “difficile” de la nouvelle mariée avec un bébé à celle d’un enfant de 14 ans. Rendant les choses encore plus difficiles, Alana a fait la une des journaux lorsqu’elle a fait semblant de faire une ligne de cocaïne dans une vidéo Facebook Live en août 2019.

“C’est quelque chose que vous verrez cette saison et nous en avons parlé à Alana. Cela affecte sa carrière”, a déclaré Lauryn. Pour aider à faire face aux retombées de la controverse, la famille a recruté l’aide du Dr Ish du “Marriage Boot Camp” pour s’asseoir avec l’adolescent et approfondir ce qui se passait.

“Quand ces choses se produisent, vous ne savez pas où aller, quoi d’autre vous pouvez faire physiquement, il est donc toujours bon d’amener quelqu’un qui est payé pour le faire, un expert qui sait comment parler, comment faire parler Alana , alors quelle meilleure personne que lui “, a-t-elle ajouté.

La saison mettra également en vedette le père d’Alana, mieux connu sous le nom de Sugar Bear, jockeying pour sa garde. Lauryn a refusé de parler de la situation actuelle entre elle et Sugar Bear, disant simplement: “Je préférerais simplement ne pas commenter, car ce que j’allais commenter ne serait pas agréable.”

Cependant, ce qui a aidé tout au long de la situation, c’est l’équipe de l’émission de télévision WE.

“Il y a quelque chose pour lequel pendant cette saison nous n’étions pas forcément super excités de filmer, vous savez?” a déclaré Lauryn de tourner les nouveaux épisodes. “Nous en avons tous parlé et nous sommes très proches de notre équipage. Notre équipage est notre famille. L’une des personnes qui a été avec nous dans l’équipage est avec nous depuis 8 ans. Ils sont tous comme, nous ne le faisons pas je ne veux pas faire ça non plus. “

“Les gens de notre équipage, nous nous soucions d’eux, ils se soucient de nous”, a-t-elle poursuivi. “Ce sont des montagnes russes émotionnelles non seulement pour la famille, mais aussi pour notre équipe.”

“Vous verrez des moments où nous sommes tous bouleversés et pleurons. Ce que vous ne voyez pas derrière la caméra, notre équipe est là aussi en larmes. Ils vivent cela avec nous.”

La nouvelle saison de “Mama June: Family Crisis” commence le vendredi 27 mars sur WE tv.