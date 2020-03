La famille de Peter Andre isolée après les symptômes du coronavirus de Junior

2020-03-31 17:00:07

Le tueur à gages de “Mysterious Girl”, Peter Andre, a révélé que sa famille était isolée après que son fils Junior eut montré les symptômes de la pandémie de coronavirus.

La star de 47 ans a révélé que lui et ses autres enfants – Princess, Amelia et Theo – suivaient les directives et s’isolaient d’eux-mêmes après que Junior, 14 ans, a révélé qu’il se sentait sous le mauvais temps.

Écrire dans son nouveau! Dans un article publié dans un magazine, Peter a déclaré: “Mercredi dernier, Junior a publié une vidéo sur son compte Instagram disant qu’il montrait des symptômes de coronavirus.

“Il avait une température élevée, nous devons donc suivre les directives et s’isoler pendant 14 jours.”

Dans le clip des médias sociaux de la semaine dernière, Junior s’est filmé et a exhorté ses partisans à rester en sécurité.

Il a expliqué: “Je vidéo ceci pour vous dire que je montre des symptômes du coronavirus.

“Ce n’est pas moi qui dis que je l’ai, je montre des symptômes. Tout le monde, s’il vous plaît, restez en sécurité, ce ne sont pas des moments faciles comme je l’ai dit.”

Répondant à la vidéo, la maman de Junior, Katie Price – avec qui il partage également la fille de 12 ans, Princess – a tendu la main à son ex Peter sur Instagram et l’a exhorté à “rester en sécurité”.

Maintenant, il a révélé que lui et ses enfants devaient rester loin de sa deuxième épouse Emily parce qu’elle travaille dans un hôpital et “est beaucoup exposée au virus”.

Il a ajouté: “Cela signifie qu’en ce moment, nous devons être dans des pièces séparées. Je suis celui qui doit aussi avoir les enfants et je suis terrifié qu’ils l’obtiennent.”

Pendant ce temps, Emily – qui est maman d’Amelia, Theo, âgée de trois et six ans – a admis qu’elle craignait de transmettre une maladie à ses enfants, mais a insisté pour qu’elle prenne toutes les bonnes précautions.

Écrivant dans le magazine OK, elle a expliqué: “Si je ne travaillais pas pour le NHS, je ne quitterais ma maison que si c’était absolument nécessaire.

“Bien sûr, je crains de ne pas pouvoir le rapporter à la maison aux enfants, mais j’essaie d’être raisonnable et de me laver les mains et de me déshabiller tout de suite avant de prendre une douche.

“Je ne m’approche pas trop d’eux autant que possible, mais c’est une période difficile.”

