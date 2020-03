La famille de Prince cherche de l’argent à la succession

2020-03-28 17:30:04

La famille de Prince affirme ne pas avoir reçu d’argent de sa succession et a déposé des documents juridiques demandant “le paiement des services et des efforts fournis à la succession”.

La star – décédée en avril 2016, à l’âge de 57 ans, d’une overdose de fentanyl dans son domaine de Paisley Park – a laissé tous ses actifs à ses six frères et sœurs dans son testament et maintenant ses soeurs Sharon et Norrine et son frère John Nelson ont déposé une action en justice visant à “payer les services et les efforts fournis à la succession”.

Selon des documents judiciaires obtenus par TheBlast.com, le trio affirme avoir consacré “un temps et des investissements considérables aux affaires commerciales liées à la succession. Contrairement à d’autres, qui ont rendu des services pour la succession de Prince, SNJ n’a reçu aucune somme financière pour de nombreuses et les services répétés qu’ils ont contribué à la succession. ”

Ils allèguent également que bien qu’ils n’aient pas reçu d’argent, d’autres ont été payés “des millions”.

Les documents judiciaires ont ajouté qu’ils ont dû compter “uniquement sur leur pension, leur sécurité sociale, leurs économies personnelles et les prêts de leurs amis pour couvrir les coûts nécessaires pour soutenir la succession de Prince malgré les millions versés aux conseillers, avocats et autres approuvés par la Cour.

“Comme notre Cour le sait, la succession existe maintenant depuis plus de trois ans. Pendant cette période, des millions ont été versés aux représentants personnels, à leurs comptables, avocats et conseillers juridiques.”

Pendant ce temps, la sœur de Prince, Tyka Nelson, avait précédemment révélé qu’elle avait prédit qu’il allait décéder en lui disant qu’il avait “fait tout ce qu’il est venu faire” lors d’une conversation émotionnelle en 2014.

En partageant leur conversation, elle a dit: “J’étais chez McDonalds et j’ai reçu un appel d’un numéro inconnu. Il a dit: ‘Est-ce Tyka? C’est Prince ici’, et j’ai dit: ‘Après tout ce temps, je connais votre voix, Je sais qui tu es.’ Nous étions juste en train de marcher et de parler et il a dit: «Je pense que j’ai fait tout ce que je suis venu faire», alors il m’a dit qu’il était temps.

“Je pensais que je vais acheter des boucles d’oreilles pour ses funérailles, j’achète un collier pour ses funérailles et je prévois cela, je dis à tous mes proches que le Prince passe, et il a donc fallu trois ans à partir de la fois où j’ai reçu l’appel chez McDonalds. Donc, quand j’ai reçu l’appel qu’il avait passé, je savais immédiatement ce qu’ils signifiaient parce que j’attendais ce jour-là. Je ne sais pas si c’est de l’histoire amérindienne – nous le faisons sentir les choses en tant que peuple. ”

Mots clés: Prince

