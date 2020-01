La famille de Whitney Houston donne un nouveau biopic à Taraji P. Henson

2020-01-25 18:00:04

La famille de Whitney Houston veut que Taraji P. Henson la joue dans un nouveau biopic, sur lequel Clive Davis travaille actuellement.

La dirigeante record Clive Davis – qui a encadré Whitney dans son ascension vers la gloire – a commencé à travailler sur un nouveau film sur la chanteuse tragique et la belle-sœur de Whitney, Pat Houston, espère que Henson décrochera le premier rôle.

S’adressant à TMZ pour travailler avec Clive sur le film, elle a déclaré qu’ils envisageaient “plusieurs options” pour le rôle principal et a également déclaré: “J’adore Taraji P. Henson. Taraji est ma fille.”

Parlant de Clive, elle a ajouté: “Permettez-moi de dire ceci. Nous avons une relation merveilleuse. Tout ce que nous pouvons faire pour lui … c’est fait.”

Pendant ce temps, le producteur de 87 ans, Clive, a récemment révélé qu’il était “extatique” face à l’intronisation de Whitney au Rock & Roll Hall of Fame.

La défunte chanteuse a été annoncée comme l’un des six nouveaux intronisés au Hall la semaine dernière et son ancien mentor pense que la reconnaissance est une chose vraiment “spéciale”.

Il a déclaré: “Je suis ravi de cette nouvelle, extatique. La reconnaissance officielle et l’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame sont uniques, spéciales et vraiment chéries.”

Clive pense que la place de Whitney dans le Hall est “pleinement méritée” parce qu’elle était si influente.

Il a déclaré: “C’est très important pour l’héritage de Whitney et pleinement mérité. Elle et Aretha Franklin ont influencé plus de jeunes artistes que tous les autres artistes que je connais …

“Elle était plus qu’une artiste au succès incroyable – elle avait un rôle unique à faire tomber les barrières chez MTV. Elle était vraiment la première artiste noire que MTV a embrassée et était cohérente dans le dévouement qu’ils avaient pour ce qu’elle a fait.”

Et Clive pense que le hitmaker “I Have Nothing” – qui a été retrouvé mort dans une baignoire d’hôtel en 2012 à l’âge de 48 ans – aurait été “touché” par la reconnaissance si elle était encore en vie.

Il a dit: “Elle serait touchée, reconnaissante. Il n’y a aucun doute. Elle n’a jamais rien pris pour acquis. Je lui ai toujours demandé: ‘Êtes-vous en train de vous pincer?’ Elle serait vraiment touchée par cette reconnaissance unique et spéciale. Ce serait très important pour elle. ”

