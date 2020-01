La famille d’Eddie Murphy au centre de sa vie

2020-01-15 12:30:06

Eddie Murphy insiste sur le fait que le centre de sa vie est «sa famille et ses enfants» alors qu’il a parlé de l’équilibre entre sa carrière et sa parentalité.

La star de ‘Coming to America’ estime qu’il est important d’être “présent” dans la vie de ses enfants, ce qui l’a rendu plus sélectif sur les emplois qu’il prend car il ne veut pas choisir de rôles au cinéma simplement parce que “quelqu’un a fait une démonstration signe dollar devant vous “.

Il a dit: “Ma carrière, ou ce que je suis en tant qu’artiste, ce n’est pas au centre de ma vie. Au centre de ma vie est ma famille et mes enfants. C’est la relation principale, et tout vient après ça. J’ai 10 enfants, et je suis présent, et je fais partie de leur vie. Il faut avoir une sorte d’équilibre avec la carrière et la vie personnelle. J’ai commencé à faire des films quand j’avais 20 ans, et j’ai auditionné pour SNL quand j’avais 18 ans , donc ça fait 40 ans. Donc j’ai eu un petit carrefour où c’était, il est temps de reculer, de s’asseoir sur le canapé et d’être juste papa. Maintenant, je veux juste faire des trucs où il y a un crochet émotionnel, et c’est quelque chose que je suis vraiment en train de faire, et pas seulement parce que, vous savez, quelqu’un a fait un gros signe dollar devant vous. ”

Et l’acteur de 58 ans se considère comme une “anomalie”.

Il a ajouté au magazine Vanity Fair: “En vieillissant, je suis toujours conscient du fait que c’est rare. Être acteur est une chose rare. En fait, être né, les chances de vous et de moi, et les chances d’une personne en train de naître est un sur 400 billions. Juste pour entrer – juste pour être ici. Ensuite, en plus vous devenez acteur, et pas seulement acteur, vous devenez un acteur qui se fait connaître mondialement et a un impact . Obtenir ça après deux à trois ans, puis être environ 40 ans à ce niveau – et être un homme noir – c’est juste de l’air super raréfié dans lequel je suis. Donc je ne suis jamais arrivé là où j’étais, Oh, ça suce, parce que j’ai toujours [known] cela ne se produit pas. Je suis une anomalie. “

