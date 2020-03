La famille du prince Harry aurait pu avoir plus à voir avec sa sortie royale que nous ne le pensions

Prince

Harry et Meghan Markle ont beaucoup traité depuis leur mariage

en 2018. Et même avant cela, les choses n’étaient pas super faciles pour le couple.

Le prince Harry, qui a toujours eu l’une des notes d’approbation les plus élevées du

famille, est lentement devenu le centre d’attention – et pas pour les bonnes raisons.

Harry et Meghan ont été traqués par les médias au cours de la première année et demie de leur mariage, et finalement, ils ont décidé de prendre du recul pour vivre une vie plus paisible. Mais la famille de Harry aurait pu jouer un rôle plus important dans leur départ que nous ne le pensions.

Le prince Harry et Meghan Markle | Victoria Jones / . via .

Harry et Meghan n’ont pas été accueillis par les médias lorsqu’ils se sont mariés

Lorsque Meghan a commencé à sortir avec le prince pour la première fois, les médias se sont immédiatement plongés dans son passé pour trouver des détails qui la ruineraient. Ils ont dévoilé sa relation difficile avec sa famille, son précédent divorce et tout ce sur quoi ils pouvaient mettre la main. Il s’est avéré difficile pour Meghan de gagner le public parce que les médias l’avaient dépeinte si négativement en si peu de temps.

Une fois qu’elle et Harry se sont mariés, il semblait que peu importe ce que la duchesse faisait, ce n’était pas suffisant pour les fans royaux – en particulier ceux qui avaient placé Kate Middleton sur un tel piédestal. Il n’a pas fallu longtemps aux tabloïds pour opposer les femmes les unes aux autres, et finalement, Harry et Meghan ont choisi de prendre du recul.

Les deux affirment avoir quitté la famille pour une vie plus paisible

Quand Harry et Meghan ont annoncé leur départ en janvier, Harry a déclaré dans un discours que c’était parce que les deux avaient espéré vivre une vie plus paisible en dehors des projecteurs royaux. À ce stade, les médias avaient pris un tel péage sur Meghan et Harry que cela semblait être la seule option. De plus, le couple avait choisi de ne pas donner à leur fils, Archie, un titre royal, ce qui pourrait laisser entendre qu’ils pensaient à abandonner leurs fonctions royales depuis longtemps.

Certaines des décisions des proches de Harry pourraient en fait l’avoir poussé à partir

La pression des médias sur le bonheur du couple n’a peut-être pas

a été la seule raison pour laquelle ils sont partis. L’année dernière, Harry a fait une fouille subtile vers le

Duke et Duchesse de Cambridge après avoir dit que lui et Meghan n’auraient pas plus

de deux enfants afin de protéger l’environnement.

Le 11 mars, la nouvelle a éclaté qu’Harry avait été trompé en pensant qu’il parlait avec Greta Thunberg au téléphone (l’appel a fini par provenir de farceurs russes). Harry a dit que les «petits pas» ne fonctionneraient pas en termes de sauvegarde de l’environnement à ce stade. Les gens ont rapidement suggéré qu’Harry était en train de creuser la façon dont sa grand-mère traitait les problèmes environnementaux, car elle avait dit dans son émission de Noël que de «petits pas» entraîneraient un changement durable.

Devenir une entité distincte permet au couple de faire les choses comme il le souhaite

Harry et Meghan ont peut-être quitté la famille non seulement à cause des médias, mais aussi parce qu’ils n’étaient pas satisfaits de la façon dont la famille traitait tous les problèmes du monde. Bien sûr, il n’y aura probablement jamais de confirmation à ce sujet, mais Harry semblait exprimer subtilement qu’il n’était pas satisfait de la façon dont les membres de la famille royale géraient la crise environnementale mondiale.

En créant leur propre entité, Harry et Meghan pourront relever des défis mondiaux à leur manière sans l’approbation de la reine. Et cela aurait pu jouer un rôle important dans leur désir de commencer une nouvelle vie sans les autres.