La famille royale a-t-elle besoin de licencier davantage de Royaux qui travaillent pour sauver la monarchie?

Il ne fait aucun doute que la famille royale a fait et continuera de faire les gros titres. Après tout, ils constituent un groupe de personnes assez excitant, et nous sommes constamment à la limite de nos sièges pour découvrir les dernières nouvelles de leur vie personnelle, de leurs choix de mode et bien sûr de leurs devoirs royaux.

Ce n’est vraiment un secret pour personne qu’un membre de la famille royale, en particulier, a fait l’actualité ces derniers temps, et pas exactement pour de bonnes raisons. Presque tout le monde connaît le scandale du Prince Andrew qui découle de ses liens avec le célèbre pédophile Jeffrey Epstein.

Nous ne pouvons qu’imaginer que la reine Elizabeth et les autres membres de la famille royale ne sont pas satisfaits de toute l’attention négative, en particulier compte tenu de la façon dont la famille aime se présenter de la manière la plus positive possible. Dernièrement, il semble certainement que la monarchie britannique a été modernisée, cependant, certains de leurs scandales peuvent très bien être un peu trop.

Alors, la famille royale doit-elle licencier plus de membres de la famille royale pour sauver la monarchie?

Qu’est-ce qu’un royal qui travaille?

Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de la monarchie, cela peut parfois être un peu déroutant. De nombreux fans peuvent voir le terme «travailler royal» et se demander ce que cela signifie exactement.

Les membres de la famille royale tels que le prince William et Kate Middleton, le prince Harry et Meghan Markle, et bien sûr, le prince Charles, sont les membres de la famille qui exercent des fonctions officielles au nom de la reine. Les membres de la famille royale qui ne travaillent pas, comme les princesses Béatrice et Eugénie, occupent des emplois réguliers tout comme les membres du public.

Le prince Andrew n’est plus un royal de travail

Lorsque nous apprenons que le prince Andrew s’est retiré de ses fonctions publiques, il se peut que ce que cela signifie ne soit pas immédiatement clair. Après le scandale d’Epstein, The Cut rapporte que le duc d’York s’est retiré des fonctions royales. Plus précisément, il a été licencié par sa mère, la reine Elizabeth. Bien que le prince Andrew n’ait pas participé à autant d’engagements que des membres de la famille royale comme le duc et la duchesse de Cambridge, sa majesté estimait toujours qu’il était approprié pour lui de cesser d’exercer ses fonctions officielles.

Le frère aîné du prince Andrew, le prince Charles, est le prochain à prendre le trône à la mort de la reine. Naturellement, son opinion sur les choses a beaucoup de poids, probablement beaucoup plus que les autres membres de la famille royale qui sont plus loin dans la succession.

Qu’avait-il à dire sur la décision de la reine de congédier le prince Andrew? Le New York Post rapporte que le futur roi a en fait soutenu la décision et n’a émis aucune réserve quant à ce qui se passait. Il a cependant précisé que cela avait à voir avec le bien de la monarchie et n’avait rien à voir avec ses sentiments personnels pour son jeune frère.

La famille royale doit-elle licencier davantage de membres de la famille royale pour sauver la monarchie?

Le prince Charles a exprimé le souhait de «rationaliser» les membres actifs de la famille royale afin de garantir un fonctionnement plus efficace de la monarchie. À l’heure actuelle, il y a tellement de personnes qui exercent régulièrement des fonctions officielles et leurs scandales personnels reçoivent un peu trop d’attention négative.

Le prince Harry et la duchesse Meghan, comme nous le savons, sont constamment sous les yeux du public, même s’ils ne le veulent pas. Peut-être que les membres de la famille royale doivent licencier davantage de membres de la famille royale afin que l’attention se déplace et que les scandales restent à l’écart des nouvelles.

Bien que ce soit une décision extrêmement difficile à prendre, nous ne pouvons qu’imaginer que la reine, ainsi que le prince Charles, savent qu’ils doivent faire ce qui est le mieux.