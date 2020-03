La femme de Jimmy Fallon fait ses débuts ce soir tout en s’isolant

Jimmy FallonLa femme de Nancy, Juvonen, est enfin passée sous les projecteurs après avoir agi comme son équipe de tournage coronavirus isolement.

Le mardi “At Home Edition” de “L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon,” l’hôte de fin de soirée et son épouse productrice se sont promenés dans leur quartier pour une entrevue décontractée.

Avant que le couple, marié depuis 2007, ne réponde aux questions des fans dans un segment intitulé “Ask the Fallons”, Fallon a souligné comment ce moment a marqué la première fois de sa femme dans la série.

“Chérie, c’est tes débuts!” dit-il de Juvonen, qui a cofondé la société de production Flower Films avec Drew Barrymore en 1995. “Voici ma femme, Nancy Fallon!”

Fallon a ensuite demandé à sa femme pourquoi elle avait accepté d’être devant la caméra.

“Je ne sais pas!” Dit Juvonen en riant. “Je veux dire, je déteste dire qu’une pandémie est ce qui m’a mis devant la caméra, mais je préfère de loin en coulisses et je pense que tout le monde a besoin d’un public et il y a des gens que vous rencontrez qui aiment vraiment divertir les gens et je suis plus l’auditoire.”

“Mais je suis ici parce que vous n’avez personne d’autre à interviewer dans notre maison”, a-t-elle plaisanté.

Lorsqu’on lui a demandé si Fallon était une «romantique», Juvonen a rappelé une douce histoire à propos d’un cadeau bien pensé que l’hôte de NBC lui a offert pour son 50e anniversaire.

“Il m’a obtenu la voiture dans laquelle j’ai appris à conduire et a conduit jusqu’au lycée et au collège et m’a acheté la mienne, que vous pourriez voir dans les prochaines semaines, VW Bus”, a-t-elle partagé, ajoutant qu’il a également lui a donné une Case Logic remplie de cassettes de sa musique préférée.

“Je pensais que c’était ça! Et je me suis dit:” C’est le plus réfléchi! “”, A déclaré Juvonen. “‘Vous m’avez écouté! Tout ce que nous voulons en tant que femmes, c’est d’être entendues, bla bla bla.'”

“Alors que je me précipitais pour trouver le boom box pour jouer mes cassettes, mon frère a conduit dans le bus VW”, a-t-elle poursuivi et Fallon a ajouté, “avec le lecteur de cassettes dans le bus!”

Plus tôt dans l’épisode, les filles de Fallon – Winnie, 6 ans, et Frances, 5 ans – ont écrasé son monologue à domicile encore une fois – mais c’était tellement adorable, Fallon s’en fichait clairement.

Pendant ce temps, l’invité virtuel de mardi soir était John legend, qui a parlé de ce que lui et sa femme Chrissy Teigen ont été à la hauteur pendant leur mise en quarantaine. Il a également interprété une chanson de son prochain album.

Vérifiez-le dans le clip ci-dessus.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Chaque étoile diagnostiquée avec un coronavirus ou auto-isolant