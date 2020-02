La femme de Kellan Lutz, Brittany, essaie de garder son cœur «doux» après une fausse couche

2020-02-17 07:30:05

L’épouse de Kellan Lutz, Brittany Gonzales, a avoué qu’elle essayait désespérément de garder son cœur «doux» après la douleur d’une fausse couche.

La star de 31 ans a documenté ses sentiments en ligne après avoir tragiquement perdu son bébé il y a quelques semaines et admet parfois qu’il est difficile de ressentir autre chose qu’un engourdissement.

Elle a partagé dans un article honnête sur son compte Instagram: “Après une tragédie ou un chagrin d’amour, il peut être tentant de s’arrêter pour ne pas ressentir de douleur. Mode de survie Aka. Mais lorsque vous vous fermez à la douleur, vous vous fermez également à les choses qui peuvent vous apporter de la joie aussi. Je l’ai fait dans le passé. Plus d’une fois. Je peux vous dire par expérience qu’il faut BEAUCOUP de travail pour adoucir votre cœur après l’avoir laissé aller dur. ⁣

“Au cours des deux dernières semaines, j’ai travaillé si fort pour rester doux. Autant je suis fatigué de tomber en morceaux, et je veux me retrouver à pleurer en boule sur le sol, si je me permettais de tomber dans le la tentation de fermer, je sais que je manquerais ces moments spéciaux qui m’ont fait sourire et rire et me sentir à nouveau heureux. (sic) ”

La Bretagne a désespérément essayé de se concentrer sur les points positifs.

Elle a ajouté: “Aujourd’hui, Kel et moi marchions après l’église et j’ai vu ce trottoir plein de cœurs. Au lieu d’être engourdi pour éviter toutes les choses qui me rappellent que j’étais enceinte il y a seulement deux semaines, j’ai pu voir un trottoir plein des coeurs comme un petit câlin pour mon coeur me faisant savoir que Dieu nous a. Il n’a pas fini d’écrire mon histoire.

“Comme mon médecin l’a dit le jour où j’ai découvert que notre douce petite fille n’avait plus de rythme cardiaque, ‘Ce n’est pas la fin de ton histoire. Ce n’est qu’un chapitre de merde, mais tu vas passer au travers. ” Si vous avez un chapitre merdique, ce n’est pas non plus la fin de votre histoire! Vous allez passer au travers. Mais gardez votre cœur doux! Le monde en a besoin! “

