La femme de Kellan Lutz fait une fausse couche

2020-02-07 01:00:06

La femme de Kellan Lutz a fait une fausse couche à six mois de grossesse, alors que le couple partage la perte déchirante de leur petite fille.

La star de ‘Twilight’ et son épouse Brittany Gonzales attendaient une petite fille, mais jeudi (06.02.20), ils ont fait une annonce déchirante: ils ont perdu leur bébé, six mois après la grossesse de Brittany.

Brittany, 31 ans, a publié la triste nouvelle sur son compte Instagram, à côté d’une photo en noir et blanc d’elle-même berçant son ventre de femme enceinte.

Elle a légendé l’image: “Petite fille,

“C’était mon honneur et mon plaisir absolus d’être votre maman ces 6 derniers mois. J’ai fait de mon mieux et c’était une joie absolue de voir votre petit visage toutes ces fois sur cet écran et de sentir vos petits coups de pied. Je ne sais pas pourquoi cela ça s’est passé comme ça, mais une partie de moi trouve tellement de paix en sachant que vous n’avez jamais ressenti de douleur ou de chagrin et que vous ne le ferez jamais. Vous êtes dans les bras de Jésus maintenant et un jour nous pourrons vous rencontrer pour de bon. Jusqu’à ce que je vous vois au paradis … ta maman t’aime tellement.

“Je ne suis pas prêt à parler de ce qui s’est passé, et je ne suis pas sûr que je le ferai jamais. Mais je peux dire que je suis TELLEMENT reconnaissant pour le mari le plus étonnant qui a été à mes côtés tout le temps. J’ai le meilleur soutien famille. Les prières d’amis ont tout signifié. Mon incroyable médecin et l’incroyable équipe de l’UCLA Medical Center qui m’ont gardé en vie sont les vrais MVP. Et à tous ceux qui donnent du sang – Je n’ai jamais été plus reconnaissant pour vous. Sans vous des gens comme moi ne seraient pas là.

“Merci de respecter toute notre vie privée en ce moment. Je vais prendre un peu de temps pour traiter et guérir. (Sic)”

Kellan, 34 ans, a partagé la même image sur son propre Instagram, en qualifiant la tragédie de “montagnes russes folles”.

Il a écrit: “Ça a été une montagne russe folle d’une semaine avec beaucoup d’émotions.

“Prenant le cœur brisé à un tout nouveau niveau, mais reconnaissant pour ces 6 derniers mois et le voyage lui-même.

“Dans la vie, nous n’obtiendrons peut-être pas les réponses à toutes nos questions, mais nous resterons toujours honnêtes!

“Dieu restaurera.

“Je t’aime @brittanylynnlutz

“Merci à tous pour votre amour, votre respect en ce temps privé, votre compréhension de cette situation et votre plus grand soutien!

“Sachez simplement que nous vous aimons tous et vous apprécions tous et que nous traitons tous différemment.

J’ai hâte de voir notre petite fille au paradis quand Dieu nous appelle à la maison (sic) “

