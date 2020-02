La femme de la star de la Nouvelle-Orléans, Rob Kerkovich, a rendu le plus doux hommage à son mari, le coach de naissance

Beaucoup connaissent et aiment Rob Kerkovich en tant qu’agent de terrain en médecine légale, Sebastian Lund, sur NCIS: New Orleans. Sa femme, Anjali Prasertong, le connaît cependant comme un mari et un père de soutien. Dans sa dernière publication sur Instagram, Prasertong attribue à Kerkovich son aide à se sentir «courageuse» et «imparable».

Rob Kerkovich et Anjali Prasertong ont une histoire d’amour pour les âges

Sebastian Lund n’a peut-être pas beaucoup de romance sur NCIS: La Nouvelle-Orléans, mais dans la vraie vie, Rob Kerkovich en a. La star et sa femme, diététicienne diplômée, Anjali Prasertong, sont mariées depuis 2011.

Kerkovich publie souvent sur son compagnon sur Instagram, jaillissant de leur relation au fil des ans. Dans un article de 2018, il a déclaré: «Sept ans de cette belle personne debout à mes côtés, me tenant debout, me parlant du rebord et regardant des émissions de téléréalité sur le maquillage des monstres. Je t’aime, Muffinhead. “

On ne sait pas depuis combien de temps les deux ont été ensemble, mais c’est assez longtemps Prasertong a cru suffisamment aux rêves de Kerkovich pour passer de Los Angeles à The Big Easy pour NCIS: New Orleans.

Ensemble, les deux soutiennent diverses causes mais se soutiennent davantage.

Dans un autre article de juin 2019, Kerkovich s’est vanté des réalisations de sa femme.

“Elle l’a fait. Elle a fini. Après quatre écoles, un mariage, un accouchement, un déménagement à travers le pays et d’innombrables autres obstacles, @anjaliruth est enfin un R.D.Une belle, intelligente, stylin ‘, ancre du ménage R.D. #bonafide », a-t-il déclaré.

Les deux sont les fiers parents d’un enfant, et le 11 février, ils ont accueilli leur deuxième – un autre garçon.

Prasertong a félicité Kerkovich pour cette raison

Dans un précédent article d’octobre 2019, Prasertong – habillée pour Halloween – a révélé sa deuxième grossesse en disant qu’elle devait avoir lieu en février avec un autre garçon. Bien que les «Kertongs mènent une vie privée, Prasertong s’est rendu sur Instagram pour montrer le genre d’homme que Kerkovich est en dehors des caméras.

«Si jamais vous devez faire le travail étrange, difficile, désordonné, changeant de vie, beau et singulier d’accoucher, j’espère que vous avez un coach de naissance comme @robkerkovich, celui qui vous fait vous sentir courageux et imparable même lorsque tout semble impossible et sombre “, a-t-elle légendé la photo. “Je suis tellement excité d’élever un autre enfant avec lui.”

Vous n’auriez jamais su que Prasertong était en travail à l’époque. Le seul Tweet de Kerkovich ce jour-là faisait référence à son moment préféré de la première mi-saison NCIS: New Orleans.

Garder leur amour et leur vie de famille à l’écart du public ne fait que des fans dévoués de NCIS encore plus un fan de “Sebastian”.

C’est une question de savoir qui publie les plus doux hommages à l’autre

Alors que Kerkovich fait un boulot pour remercier Prasertong de temps en temps, nous ne manquerons pas de mentionner les autres hommages de Prasertong au mystérieux natif du Massachusetts.

Dans une photo de retour d’août 2018 publiée par Prasertong, elle a déclaré: «Joyeux anniversaire à @robkerkovich, photographié ici en 2008 dans notre premier appartement ensemble, tenant notre premier bébé. Cela fait une décennie, mais j’ai toujours autant de béguin pour lui que je le faisais à l’époque. “

L’année précédente, elle a souhaité à Kerkovich un joyeux anniversaire en disant: «Un très joyeux anniversaire à @robkerkovich, partenaire dans le crime, champion papa et roi incontesté du col roulé depuis 2012.»

Et, dans un article touchant sur la fête des pères, vers juin 2017, Prasertong a dit ceci de la star de NCIS: New Orleans: «Bonne fête des pères à papa qui connaît le nom de chaque dinosaure, qui a le goût le plus cool des livres et qui est assez haut pour atteindre le sommet de n’importe quel arbre *. Tu es le meilleur**. * Selon votre fils très chanceux. ** Selon tous ceux qui vous connaissent. ”

Ces deux pourraient-ils être plus mignons? Félicitations aux «Kertongs» pour le nouvel ajout. Maintenant, c’est au tour de Sebastian.

