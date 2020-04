La femme de Michael Buble, Luisana Lopilato, nie la violence domestique après avoir semblé être coudée sur Instagram Live

Luisana Lopilato nie avoir été victime de violence domestique après un échange apparemment tendu avec son mari Michael Buble a été filmé.

L’actrice a publié une déclaration défendant la chanteuse après qu’il soit apparu à son coude pour avoir parlé au-dessus de lui alors qu’ils enregistraient tous les deux une vidéo Instagram Live.

Dans le clip gênant, la paire va s’adresser à la caméra en même temps, incitant le crooner à jeter un regard sale à sa femme avant de paraître la pousser avec son coude, ce qui lui demande rapidement des excuses.

Mais il éclate rapidement de sourire, attrape son bras et passe son bras autour de son cou pour la tirer en arrière, la présentant comme son “très très belle amie et épouse”, alors qu’elle sourit silencieusement.

Certains fans ont pensé que l’interaction était trop agressive; mais l’actrice argentine a défendu son mari, en publiant une déclaration sur Instagram intitulée “Faites toujours la bonne chose et laissez les conséquences à Dieu”.

“C’est incroyable comme certains êtres humains sont !!” elle a écrit en espagnol. “Pendant que nous gérons cette pandémie, nous vivons des moments de confinement, d’angoisse, de peur, de solitude, d’incertitudes de toutes sortes!”

“Chaque jour, mon mari et moi sortons sur Live pour apporter un peu de joie, de divertissement, de désirs, et nous devons supporter d’écouter et de voir ce que les gens malveillants publient, qui sortent et parlent de tout sans rien savoir de notre famille, et puis de toute la douleur que Mike et moi avons endurée “, a-t-elle écrit.

«Je veux que tu saches que je n’ai aucun doute sur l’identité de mon mari et je le choisirais mille fois !! Ce n’est pas bien!

Bien qu’elle n’ait nommé personne en particulier, elle a déclaré qu’une personne qui faisait l’insinuation “faisait du mal et profitait de cette pandémie où les gens souffrent, meurent et sont enfermés, pour la gloire et plus d’adeptes”.

“Il dit des mensonges que je ne le permettrai pas parce qu’il manque de respect à ma famille, alors je vous demande qui vous avez tellement fait confiance pendant des années que vous ne le permettez pas non plus! Sans plus dire et faire ce que je pense être juste quand ils jouer avec ma famille, je laisse les conséquences à Dieu! Le monde a plus que jamais besoin “d’amour, d’espoir, de valeurs, d’unité et de solidarité” PAS de ce type de personnes. “

Tout en partageant une vidéo de cuisine plus tard ensemble, elle s’est arrêtée pour aborder à nouveau la controverse, alors que Buble était assis silencieusement à côté d’elle.

Es increíble como son algunos seres humanos !! Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo! Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos q soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de yestra de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas quien es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más !! Non es Justo! Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Esta diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían in mí desde hace años that no lo permitan tampoco! Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias! El mundo necesita en estos momentos más que nunca «amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad» NO este tipo de personas.

“Merci pour votre inquiétude”, a-t-elle dit. “Il est très important que nous prêtions attention aux problèmes qui ont été mentionnés, dont je ne souffre heureusement pas.”

“Mais oui, il est important que nous prêtions attention à aider les femmes qui en souffrent.”

Elle a ajouté: “Je suis très satisfaite du niveau d’inquiétude de mes followers à ce sujet. Cela me rend fière d’être argentine. Vos messages me montrent encore une fois tout l’amour que vous avez pour moi, et que vous avez . “

“Alors, merci – mais ce n’est pas ma situation.”

Buble n’a pas encore abordé le problème sur ses propres réseaux sociaux.