La femme de Nick Lachey pense que le «sexe sous la douche» est la clé

2020-03-11 21:30:06

Vanessa, la femme de Nick Lachey, pense que le «sexe sous la douche» est la raison pour laquelle leur mariage est toujours aussi fort après neuf ans.

La femme de Nick Lachey pense que le «sexe sous la douche» est le secret de leur relation solide.

Vanessa Lachey est convaincue que la raison pour laquelle leur lien est si fort après neuf ans de mariage et trois enfants – Camden, sept ans, Brooklyn, cinq ans et Phoenix, trois ans – plus tard, c’est parce qu’ils ont un panky mouchoir tous les matins lorsqu’ils se lavent.

S’exprimant le nouvel épisode de mercredi (11.03.20) “The Bellas Podcast”, Vanessa a dit quand on lui a demandé quel était le secret de leur mariage fort: “Sexe sous la douche. Je t’aime Nick. Alors je suis sous la douche et je suis comme: “J’ai une journée complète. Vous avez une journée complète. C’est maintenant ou jamais.” Les enfants sont à l’école. Cela arrive et plus tard dans la soirée, si vous aimez la cerise sur le gâteau, tant mieux. Mais sinon, nous avons déjà fait une douche sexuelle. ”

La personnalité de la télévision, âgée de 39 ans, doit compter sur le sexe sous la douche parce qu’elle “n’est pas une personne du matin” et déteste être réveillée pour une action en premier lieu.

Elle a expliqué: “Je dis toujours:” Demain, réveille-moi “. Et [Nick’s] comme vous le savez, cela ne fonctionne jamais parce que je ne suis jamais une fille sexuelle du matin. Je ne suis pas. Je suis désolé. Je dois être en fin de soirée, c’est pourquoi je suis sous la douche et il est là et les enfants sont partis … Je dis bébé et il sait exactement. ”

Pendant ce temps, le couple préfère régler ses arguments avec de la roche, du papier, des ciseaux.

La beauté brune a dit récemment: “Je ne la laisse pas s’envenimer, il ne la laisse pas s’envenimer. Nous parlons de nos esprits. Parfois, vous devez vous éloigner.”

À quoi Nick a répondu en plaisantant: “Ne mentez pas, il s’agit de ciseaux en papier de roche.”

Vanessa a expliqué: “Je sais que cela semble cliché, mais ce n’est pas un lecteur d’esprit. Je suis fou, je passe du chaud au froid, heureux au triste. Il me dit littéralement:” Je veux être là pour toi, mais je ne je ne sais pas comment. Et je me dis: “Permettez-moi de vous dire ce qui se passe en ce moment. J’ai ce qui se passe avec ça, je ressens ça des enfants, et je veux ça de vous.” Et il dit: «D’accord, travaillons là-dessus.» Sinon, comment est-il censé le savoir? Et vice-versa. “

Mots clés: Nick Lachey, Vanessa Lachey

Retour au flux

.