La femme de Scottie Pippen, Larsa, veut qu’il soit clair qu’il a gagné plus d’argent que Michael Jordan

ESPN The Last Dance a mis en lumière la relation de Michael Jordan avec son ancien coéquipier Scottie Pippen. Les deux ont remporté six championnats avec les Chicago Bulls, mais il y avait une énorme disparité entre leurs salaires. Alors que les fans étaient très sympathiques au sort de Pippen, son ex-épouse, Larsa Pippen, s’assure que tout le monde sait qu’il a gagné plus d’argent dans sa carrière NBA que Jordan.

«The Last Dance» met en vedette Michael Jordan et Scottie Pippen | VINCENT LAFORET / . via .)

“The Last Dance” décompose le salaire de Pippen des Bulls

Pippen a été considéré comme l’acolyte de Jordan pendant leur championnat

courir, mais il a réalisé des chiffres impressionnants pendant son séjour dans la NBA. Au dessus de

cours de sa carrière avec les Bulls, Pippen a en moyenne 17,7 points, 5,3 passes décisives,

6,7 rebonds, 0,9 bloc et 2,1 interceptions par partie.

Dans The Last Dance, Michael Jordan, MVP à six reprises en finale de la NBA et vainqueur à cinq reprises, a reconnu qu’il n’aurait pas remporté six championnats sans Pippen à ses côtés. Selon Newsweek, Jordan a qualifié Pippen de «meilleur coéquipier de tous les temps», mais les Bulls n’ont pas réussi à lui verser un salaire égal à celui des autres superstars de la ligue.

Après que les Bulls ont remporté leur premier titre, Pippen a signé un contrat de sept ans

traiter avec l’équipe qui ne valait que 18 millions de dollars. Malgré l’aide aux Bulls à gagner

six titres, l’équipe ne lui a jamais versé plus de 4 millions de dollars par an.

Pippen ne s’est pas plaint de son contrat dans ses premières années avec les Bulls, mais en 1995, il ne pensait plus que son accord était équitable. Dans une interview avec TNT Sports, Pippen a admis qu’il voulait un métier, quelque chose que le directeur général Jerry Krause a taquiné mais jamais sérieusement envisagé.

Comment le salaire de Pippen se compare-t-il au salaire de Jordan?

Jordan a signé plusieurs gros contrats avec les Bulls lors de son

carrière. Cela comprend des accords consécutifs qui lui ont permis de gagner 30 millions de dollars par

année.

Au cours de la saison 1997-1998, qui est reprise dans The Last Dance,

La Jordanie tirait 33 millions de dollars par an, faisant de lui le joueur le mieux payé

dans la NBA. Le deuxième salarié le mieux payé était Patrick Ewing, qui faisait

20,5 millions de dollars par an pour les New York Knicks.

Alors que Pippen faisait partie intégrante du succès de l’équipe, il était le sixième joueur le mieux payé des Bulls en 1997. Dans The Last Dance, l’ancien entraîneur-chef des Bulls, Phil Jackson, a qualifié le salaire de Pippen d ‘«embarrassant», compte tenu en particulier de sa valeur pour l’équipe. .

“C’était embarrassant”, a déclaré Jackson. “Parce qu’il

était peut-être le joueur n ° 2 de la NBA. Sa valeur était immense. “

Mis à part son salaire NBA, Jordan a signé des accords avec Nike et est

actuellement évalué à plus de 2 milliards de dollars. L’écart entre la Jordanie et

Les revenus de Pippen ont suscité des controverses avec les fans, mais Pippen s’est éloigné

sa femme, Larsa Pippen, veut que tout le monde sache qu’il va bien.

Larsa Pippen se rend sur Twitter après «The Last Dance»

Les fans qui ont regardé The Last Dance ont certainement sympathisé

avec Pippen sur son salaire terne. Mais l’épouse éloignée de Pippen, Larsa

Pippen, nettoie l’air de son salaire global NBA.

S’adressant à Twitter, Larsa Pippen a cité un rapport qui révélait que Pippen avait gagné plus de 109 millions de dollars au cours de sa carrière. C’est environ 20 millions de dollars de plus que Jordan dans sa carrière, un total qui s’élève à plus de 90 millions de dollars.

“Merci pour votre inquiétude, Scottie a bien fait #TheLastDance,”

elle a écrit.

Après avoir quitté les Bulls, Pippen a joué pour les Houston Rockets

pour la saison 1998-98. Les Portland Trailblazers l’ont ramassé ce qui suit

saison. Pippen est resté à Portland pendant quatre ans avant de terminer sa carrière

Chicago en 2003.

Larsa Pippen montre son corps de bikini

Le tweet de Larsa intervient quelques semaines après qu’elle ait partagé un retour en arrière

photos de bikini d’elle-même sur les médias sociaux. Larsa, qui est une bonne amie de Kim

Kardashian, a posté une photo d’elle balançant un maillot de bain argenté sur une plage.

“Mon endroit le plus heureux, j’ai hâte de revenir”, dit-elle

sous-titré le poste.

En 2018, Pippen et Larsa ont annoncé leur divorce. Les deux étaient mariés depuis plus de deux décennies au moment de leur séparation. Selon The Blast, des sources affirment qu’ils sont maintenant sur le point de finaliser leur divorce, bien qu’il ne soit pas clair où ils en sont dans le processus.

«Nous avons tous les deux essayé très dur pendant longtemps de faire de notre

le travail de mariage et sont finalement arrivés à la conclusion qu’il est préférable que nous

vivre des vies séparées », a expliqué Larsa.

Scottie Pippen n’a pas commenté les rapports entourant The

Dernière danse. De nouveaux épisodes sont diffusés le dimanche soir sur ESPN.