«La femme pionnière», le dessert préféré de Ree Drummond à apporter à une fête

La star de Pioneer Woman, Ree Drummond, est connue pour ses délicieux plats faits maison

et desserts. Voici son dessert préféré à emporter en soirée.

Ree Drummond a une nouvelle gamme d’articles de fête

Savannah Guthrie et la femme pionnière Ree Drummond | Banque de photos Nathan Congleton / NBC / NBCU via .

Si vous prévoyez une fête, Ree Drummond a tout ce que vous

besoin de vous assurer que votre réunion est un succès. L’année dernière, Drummond a publié un

nouvelle gamme d’articles de fête. La ligne s’appelle Célébrations,

et vous pouvez acheter des articles exclusivement chez Walmart. Les caractéristiques de la collection

tout, des décorations de fête à la vaisselle. Au moment d’écrire ces lignes, l’un des

articles les moins chers est un bougeoir avec un design basset hound pour 3,08 $.

L’article le plus cher est un bol de pâtes en quatre pièces pour 23,52 $.

Le dessert préféré de Ree Drummond pour une soirée

Ree Drummond lors d’un événement | Bryan Bedder / . pour Hearst

Alors, quel est le dessert de fête préféré de Drummond? Elle a partagé avec ses lecteurs dans le numéro du printemps 2018 du magazine «The Pioneer Woman» qu’elle privilégie le dump cake. Elle dit que c’est toujours un régal populaire lors des fêtes. Voici ce que Drummond avait à dire sur ce dessert:

Si vous me demandez le côté du repas-partage, je dirais que mon préféré est le gâteau de vidage. C’est tellement amusant, et c’est toujours un succès. J’ai fait une bagatelle pour un repas-partage une fois, et ça n’a pas vraiment marché. C’était joli, mais je pense que les gens ne voulaient pas tout gâcher. Quand je prends un gâteau, c’est parti!

La version cerise-ananas est l’une de mes préférées: pour le faire, vider (voir d’où le gâteau tire son nom?!) Une boîte de 21 onces de garniture pour tarte aux cerises et une boîte de 15 onces d’ananas écrasé dans un 9 × 13 -inch plat de cuisson et remuer ensemble. Saupoudrer une boîte de mélange à gâteau blanc sur les fruits, puis garnir de 1 ½ bâtonnets de beurre en tranches. Cuire au four à 350 degrés jusqu’à ce qu’ils soient dorés et bouillonnants, de 45 minutes à 1 heure. Servir avec beaucoup de crème fouettée. (La crème glacée est également autorisée.)

Ree Drummond met en garde ses fans contre le gâteau de vidage

La femme pionnière Ree Drummond | Monica Schipper / . pour The Pioneer Woman Magazine

Bien que le dump cake soit un plaisir pour la foule, Drummond l’avertit

les fans qu’il a beaucoup de matières grasses et de sucre. Cependant, elle dit aussi que le dessert

a vraiment bon goût et elle “ne peut pas défaire le passé”. Voici l’avertissement que Drummond a posté

sur le blog de The Pioneer Woman:

S’il te plaît, ne me déteste pas. Parce que je suis ici pour vous dire une chose: il n’y a rien – rien – de bon dans ce dessert. Il est chargé de sucre. C’est plein de graisse. Et ses ingrédients sont tellement prosaïques et transformés… Je ne sais même pas quoi dire. Mais devinez quoi? J’ai fait ce délicieux dessert, et je ne peux pas défaire le passé.

La raison pour laquelle j’ai ce site de cuisine en premier lieu est de partager avec vous tous les choses qui se dirigent vers ma table. Alors, j’ai honte de ce plat? Oui. Dois-je comprendre pourquoi certains d’entre vous se moquent et lèvent le nez? Sûr. Cela avait-il bon goût? Oh oui bébé. Il rivage comme le faisait shootin ’!

