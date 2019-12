«La femme pionnière», le lieu de vacances d'hiver préféré de Ree Drummond

L'hiver est le moment idéal pour briser votre routine et prendre un

voyage. "Le

La star de Pioneer Woman, Ree Drummond, aime faire ça avec sa famille.

Voici ce que Drummond a partagé à propos de son lieu de vacances d'hiver préféré.

Ree Drummond est un grand fan de l'hiver

La femme pionnière Ree Drummond | Bryan Bedder / . pour Hearst

Certaines personnes redoutent les mois les plus froids, mais Drummond ne le fait pas

esprit. Elle a dit à ses lecteurs dans le numéro de vacances 2018 de "The Pioneer Woman" qu'elle

considère que l'hiver est le meilleur moment de l'année. C'est parce que l'hiver, c'est quand

la famille et les amis se réunissent et il y a beaucoup de célébrations qui prennent

endroit.

C'est vraiment la période la plus merveilleuse de l'année. L'hiver signifie les vacances, ce qui signifie préparer et cuisiner le repas de Thanksgiving, trouver les biscuits de Noël à faire, chercher les cadeaux parfaits, choisir le meilleur arbre du lot, fabriquer (et livrer) des rouleaux de cannelle à des amis et des voisins – les œuvres . Jusqu'au jour de l'An, les mois d'hiver m'ont mis dans cet état de rêve suspendu dans lequel il semble que tous mes soucis et mes soucis soient mis en attente pendant un certain temps. C’est la meilleure sensation au monde.

Voici le lieu de vacances d'hiver préféré de Ree Drummond

Ree Drummond et sa famille. | Monica Schipper / . pour The Pioneer Woman Magazine

Drummond et sa famille adorent skier pendant leur hiver

Pause. Ils se rendent souvent à Vail, au Colorado, chaque hiver. C'est là qu'elle

mari, Ladd

Drummond, habitué aux vacances quand il était enfant. Voici ce que Drummond a partagé

avec ses lecteurs sur leur escapade hivernale:

C'est devenu un endroit si spécial pour nous, et j'ai hâte d'y arriver. Bien sûr, il y a de superbes boutiques et de la bonne nourriture (et des soins spa occasionnels!), Mais ce que j'aime le plus chez Vail, c'est que je peux me détendre et me reconnecter avec Ladd et les enfants. Il n'y a pas de bétail à travailler, pas de devoirs à faire, pas de corvées — j'adore chaque minute.

Comment Ree Drummond reste au chaud pendant l'hiver

Voir ce post sur Instagram

Ce n'est pas tant un selfie qu'un selfie de tenue, donc j'espère que mes adolescents ne le considèrent pas comme une violation de la règle de la maman-selfie par mois. Et de toute façon, je leur ai donné la vie, alors ils devraient être d'accord avec ça. Je n'essaye pas de poser coquette avec ma main reposant délicatement dans mes cheveux. Ma frange ne restera pas hors de mon visage aujourd'hui à cause d'un accident de fer à friser, et je les tenais juste à l'écart. De plus, mon petit orteil fait des folies sur le côté de mes chaussures autrement mignonnes, ce qui fait vraiment mal à mes sentiments. Dans d'autres nouvelles, je mange peu de glucides depuis quelques mois, mais il y a encore beaucoup de calamités et de chaos sous mon haut blousy, c'est pourquoi j'ai une loyauté indéfectible envers les hauts blousy. Et c'est ma couleur préférée de rouge. C'est comme une cerise et une pastèque a eu un bébé. Merci de votre attention.

Un post partagé par Ree Drummond – Pioneer Woman (@thepioneerwoman) le 28 juillet 2018 à 14h33 HAP

Les températures peuvent devenir brutales sur le ranch. La nourriture

La star du réseau a déclaré à ses lecteurs qu'il était généralement venteux et très froid. le

les vents ont tendance à être plus élevés sur le ranch qu'en ville, selon Drummond. C'est

pourquoi elle s'assure qu'elle est bien habillée pour la météo.

Dans la chronique du magazine «The Pioneer Woman», Drummond a déclaré à un

lecteur sa garde-robe de ranch pendant l'hiver comprend un manteau épais. "Le vent

souffle constamment sur le ranch, et quand il fait un froid glacial en hiver, le

le vent est encore plus insupportable. Quand je sors avec les chiens, je porte un genou

parka en duvet avec une capuche en fourrure de The North Face, mais parfois je reçois

paresseux et il suffit de mettre la veste Carhartt de Ladd! "

