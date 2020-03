«La femme pionnière» Ree Drummond dit que le langage amoureux de Ladd est un acte de service

La femme pionnière Star Ree

Drummond n’hésite pas à exprimer combien elle l’aime

mari, Ladd Drummond (également connu sous le nom de Marlboro Man). Voici ce qu’elle a révélé

sur le langage amoureux de Ladd.

Comment Ladd Drummond a obtenu le surnom de «Marlboro Man»

Une chose que vous remarquerez probablement si vous suivez Drummond sur

les médias sociaux ou si vous regardez son émission, c’est qu’elle se réfère souvent à son mari comme

Marlboro Man. Comment Ladd a-t-il obtenu son surnom? Dans le numéro d’hiver 2018 de The

Magazine Pioneer Woman, Drummond a révélé la réponse. Elle dit une raison

car le surnom était pour qu’elle puisse cacher son identité quand elle a commencé

son blog. Il y avait aussi une autre raison amusante. Voici ce que Drummond a dit

sur l’origine du surnom de Ladd:

Il y a des années, lorsque ma meilleure amie Hyacinth a eu son troisième enfant, j’ai jeté une douche de bébé pour elle et j’ai invité un tas de gens qui n’étaient jamais venus chez moi. Ladd était sur le porche et pendant que les invités arrivaient, j’ai entendu l’un d’eux, Carla Brown, dire: “Mon Dieu, qui est cet Marlboro Man assis sur le porche?” Quand j’ai commencé mon blog en 2006, je pensais que vous ne devriez jamais révéler votre vrai nom sur Internet, donc je viens de parler de Ladd comme Marlboro Man!

Ree Drummond a énuméré tout ce que Ladd fait pour elle

Drummond éclate souvent de fierté chaque fois que le sujet se tourne vers Ladd. Sur le blog de The Pioneer Woman, elle a pris un certain temps pour répertorier tout ce que son mari fait pour elle. Drummond dit que Ladd travaille du bétail, emmène leurs fils à l’entraînement de football et qu’il conduit ses lieux s’il pense que cela l’aidera. La «fille de la campagne accidentelle» dit que Ladd offre même de l’aide avant qu’elle ne sache qu’elle en a besoin.

Ree Drummond dit que le langage amoureux de Ladd est un acte de service

Drummond demande à ses lecteurs comment Ladd est capable de faire tout ce qu’il fait pour elle. Elle est arrivée à la conclusion qu’il était capable de lui consacrer autant de temps et d’énergie parce que sa langue d’amour est un acte de service. Voici ce qu’elle a publié sur le blog de The Pioneer Woman:

Après plus de 20 ans de mariage, j’ai vu (ces derniers temps plus que jamais) que le langage amoureux de Marlboro Man est très certainement des actes de service. Connaissez-vous les cinq langues d’amour? Je n’ai pas lu le livre, mais je sais ce que sont les cinq langues juste en entendant parler ici et là. Et je sais que d’aider, d’aider, d’anticiper les besoins – alias Acts of Service – c’est ainsi que Marlboro Man me montre son amour.

Drummond fait référence au livre populaire de Gary Chapman intitulé The 5 Love Languages. Sur son blog, elle s’émerveille de la quantité d’aide Ladd, d’autant plus qu’il passe beaucoup de temps à gérer le ranch Drummond:

Mais mon Dieu, est-ce que ce gars est une aide. Ce qui est particulièrement remarquable compte tenu de la façon dont il est occupé à gérer le ranch. Il ferait tout ce que je lui demanderais. Eh bien, dans des limites raisonnables. Il ne buvait pas de vin ou ne mangeait pas d’anchois, par exemple. Mais encore une fois, la plupart du temps, je n’ai même pas à demander.

Peut-être quand un couple est ensemble depuis plus de 20 ans, leurs âmes sont juste connectées dans un sens mystique. Ou peut-être que si je m’apprête à entrer dans une zone dangereuse d’être trop occupé ou caca ou dans toute autre zone dangereuse dans laquelle je pourrais entrer, j’émets une sorte de phéromone d’alarme qu’il est programmé pour capter depuis que nous sommes ensemble si longtemps et notre biologie est liée.

