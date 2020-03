La femme pionnière Ree Drummond montre comment transformer les haricots en trois repas différents

Si vous êtes à la maison pendant une longue période, vous aurez besoin d’avoir les bases de la cuisine à portée de main. Et si vous cherchez des moyens d’étirer les agrafes de cuisine, la star de The Pioneer Woman, Ree Drummond, est là pour vous. Au cours de l’épisode 12 de la saison 24 de The Pioneer Woman, intitulée «Demandez-moi n’importe quoi, Wildcard», Drummond montre à ses téléspectateurs comment transformer les haricots en trois plats délicieux différents: haricots de base, style cajun et Tex Mex.

Ree Drummond (L) et rédacteur en chef du magazine Food Network, Maile Carpenter | Bryan Bedder / . pour Hearst

Drummond a publié

un message sur son compte Instagram, informant les fans du nouvel épisode et de la

l’actualité de ses recettes de haricots:

L’épisode de samedi matin de mon émission de cuisine a été tourné en janvier (ce qui semble soudainement il y a si longtemps) et il se trouve que quelques recettes que je fais sont assez pratiques (je transforme les vieux haricots bruns en trois variations différentes et transforme un vieux simple mélange en boîte dans un gâteau d’anniversaire facile dans une pincée.) J’espère que vous apprécierez le spectacle, et j’espère qu’il vous apportera un peu de bonheur pendant une semaine assez difficile.

Haricots de base

Ree Drummond | Monica Schipper / . pour The Pioneer Woman Magazine

Dans le dernier épisode de The Pioneer Woman, Drummond dit que les haricots sont un «gros problème» dans le ranch. Elle montre d’abord comment faire des haricots de base. Elle les transforme plus tard en deux autres plats de haricots, Cajun et Tex Mex.

Avant de cuire les haricots (environ une livre), Drummond les rince bien et les fait tremper pendant trois heures. Elle ajoute ensuite les haricots dans un pot. Ensuite, elle ajoute du bacon en tranches, des oignons en dés, de l’ail haché, deux feuilles de laurier, une cuillère à soupe de sel casher et deux cuillères à café de poivre noir.

Drummond ajoute ensuite suffisamment d’eau pour couvrir les grains d’environ un pouce. Elle dit que vous pouvez ajouter plus d’eau plus tard si vous le souhaitez, mais il est préférable de ne pas en utiliser trop car cela rendra le plat de haricots trop mince. Drummond garnit ses haricots de base de fromage râpé et d’oignons en dés.

Haricots cajuns

Sam Champion et Ree Drummond | Lorenzo Bevilaqua / Walt Disney Television via .

Pour les haricots cajuns, Drummond demande aux téléspectateurs de les préparer de la même manière que les haricots de base. “Vous faites tout exactement la même chose que les haricots de base jusqu’à l’assaisonnement”, explique Drummond dans son émission. Après avoir assaisonné les haricots, Drummond demande aux téléspectateurs d’ajouter six onces de saucisse d’andouille en dés, deux cuillères à café de paprika, une cuillère à café de thym moulu et une cuillère à café de flocons de piment écrasés.

Pour l’étape suivante, couvrir d’eau, mélanger et porter les haricots à ébullition. Ensuite, «réduisez la chaleur et laissez mijoter le mélange pendant trois heures avec le couvercle à moitié ouvert», explique Drummond. Elle garnit ses haricots cajuns d’oignons verts tranchés.

Tex Mex

Ensuite, Drummond partage sa recette de haricots Tex Mex. Voici

les instructions qu’elle a données sur son émission:

Faire le mélange de haricots de base, puis ajouter une tasse de piments jalapenos en pot avec leur jus, une cuillère à soupe de poudre de chili, de la sauce piquante, puis les couvrir d’eau et les faire cuire pendant environ trois heures, puis les cuire à nouveau avec le couvercle à mi-chemin .

Drummond ajoute du guacamole, de la salsa et de la crème sure pour une touche de

saveur. Elle décrit chaque plat de haricots comme «infaillible et délicieux».

Lire la suite: ‘Le

La femme pionnière Ree Drummond dit que le langage amoureux de Ladd est un acte de service

Suivez Sheiresa @SheiresaNgo