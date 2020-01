«La femme pionnière» Ree Drummond révèle les recettes préférées de dîner de sa famille

Ça doit être tellement incroyable d’avoir The Pioneer Woman Ree Drummond pour maman. Non seulement Drummond semble être une mère dévouée et dévouée, mais elle est également une cuisinière incroyable qui essaie constamment de nouvelles recettes sur un public enthousiaste de membres de la famille. Il n’y a aucune chance que son mari Ladd Drummond ou leurs quatre enfants, Alex, Paige, Bryce et Todd se voient servir du poulet fade pour le dîner.

Avec autant d’options à considérer, il est probablement difficile pour la famille de Drummond de choisir une recette préférée. Mais lors d’une interview, l’hôte de The Pioneer Woman a restreint les repas les plus demandés à sa famille à quelques gagnants.

Ree Drummond | Monica Schipper / . pour The Pioneer Woman Magazine

Les Drummonds ont une liste tournante de favoris

Au cours de l’interview, The Pioneer Woman a admis que chaque membre de sa famille a des goûts différents et aime manger des recettes uniques. De plus, les hits les plus demandés changent tout le temps.

Interrogée par Design & Living sur le repas préféré de sa famille, Drummond a déclaré: «Cela change beaucoup. C’est probablement cinq choses préférées. L’un d’eux est le parmesan au poulet, de toutes choses, et ce n’est pas la meilleure version italienne authentique. C’est très américanisé. “

Son site Web comprend une recette du plat classique, qu’elle décrit comme «riche, savoureuse et totalement satisfaisante». La clé pour faire fonctionner sa version est d’ajouter du vin rouge aux oignons sautés pour vraiment faire ressortir les saveurs. Et elle recommande de saupoudrer également beaucoup de parmesan fraîchement râpé. Évidemment.

Un autre favori de la famille est un classique du Sud

Une chose que tous les favoris de la famille Drummond ont en commun, ce sont tous des classiques traditionnels. Chicken Fried Steak a été une autre des principales demandes de The Pioneer Woman.

“Nous ne le mangeons pas très souvent, mais quand nous le faisons, ils sont comme du mastic entre mes mains”, a déclaré Drummond. Sur son site Web, elle recommande de servir le steak à côté d’un gros tas de pommes de terre en purée avec tout enrobé de sauce épaisse.

“C’est l’un des vrais plaisirs de la vie”, a-t-elle déclaré sur le post.

Autres repas que la famille Drummond aime

Outre le poulet et le steak de poulet, la famille Drummond aime mettre une touche sur leurs repas du soir. «Nous aimons beaucoup faire le petit déjeuner pour le dîner avec des biscuits et de la sauce ou des choses comme ça», a déclaré Drummond à Design & Living. «Ils adorent les quesadillas tex-mex. Il leur serait difficile de s’unir en un seul repas préféré. Chaque enfant a son propre favori. “

Une chose qui pourrait vous surprendre à propos de The Pioneer Woman’s

Recette de biscuits et de sauce? Elle utilise des biscuits en conserve

au lieu de maison parce que son mari Ladd les préfère. De plus, elle revendique la

le goût est tout au sujet de la sauce de toute façon.

“The Pioneer Woman” a déclaré que ses brioches à la cannelle sont sans égal

The Pioneer Woman a tellement de recettes incroyables que les fans adorent

faire. Mais celle dont elle est la plus fière est ses populaires brioches à la cannelle, qu’elle

hardiment, les revendications sont les «meilleures

dans le monde.”

Le glaçage sur la cannelle de The Pioneer Woman

La recette du rouleau comprend un arôme d’érable et une généreuse dose de café infusé.

Si ce n’est pas la meilleure façon de commencer une matinée, alors nous ne savons pas ce que c’est.

De plus, elle prétend qu’ils ne contiennent pas de calories. Incroyable, non?