«La femme pionnière» Ree Drummond révèle sa routine de soins de la peau

Si vous regardez régulièrement «The

Ree Drummond, star de Pioneer Woman “à la télévision, vous avez probablement remarqué à quel point

et saine sa peau ressemble. Quel est son secret pour avoir une belle peau? Voici ce que

Showbiz Cheat Sheet connaît la routine de soins de Ree Drummond.

Le rouge à lèvres préféré de Ree Drummond

Drummond a consulté son blog Pioneer Woman en 2010 pour parler d’un rouge à lèvres qu’elle a découvert lors d’un bref voyage à Walmart. Elle a dit à ses lecteurs qu’elle était ravie de trouver le rouge à lèvres, car il est nettement moins cher que le rouge à lèvres d’un grand magasin. Lors d’un autre voyage, elle a décidé de s’arrêter chez Walgreens pour prendre quelques tubes de rouge à lèvres supplémentaires à ajouter à sa collection. À l’époque, elle a déclaré que son rouge à lèvres préféré était Maybelline Color Sensational.

Quelles couleurs de rouge à lèvres la femme pionnière préfère-t-elle? En elle

blog, Drummond dit qu’elle aime Autumn Rush de Maybelline, Nearly There, Crazy for

Café, Toffee Tango et Totally Toffee. “Je suis vendu”, a écrit

Drummond. “J’aime cela. Il est facile, accessible, peu coûteux et se présente dans tous les

couleur imaginable. Ça n’a pas d’odeur ni de goût étrange, c’est quelque chose que j’ai

rencontrez toujours des rouges à lèvres de pharmacie. Et il est lisse, charmant et se sent

bon sur les ol ’liparoos.”

La routine de soin de Ree Drummond

Alors, comment la peau de Drummond est-elle toujours aussi belle? dans le

Numéro d’automne 2017 du magazine The Pioneer Woman, elle dévoile les étapes à suivre

pour vous assurer que sa peau est toujours fraîche. Une étape importante qu’elle prend est

en veillant à protéger sa peau du soleil:

Je n’ai pas de secret – juste une routine que j’ai développée parce que je suis une rousse qui n’a plus 30 ans et qui peut avoir des taches de rousseur comme ça. Je ne vais définitivement pas au soleil. Dans les années 80, j’étais une affiche pour les cabines de bronzage et j’ai appris ma leçon. Chaque fois que je suis dehors, je garde une casquette de baseball.

Comment Ree Drummond évite de paraître «délavée»

Drummond dit dans sa chronique magazine qu’elle parfois

semble «délavée» parce qu’elle n’aime pas porter de fard à joues. Son astuce pour donner

sa peau un peu de luminosité est d’utiliser un bon fond de teint:

Pour le maquillage, j’utilise Aveda Inner Light Mineral Dual Foundation dans Aster. Cela m’aide à ne pas avoir l’air délavé, car j’ai une aversion pour rougir. (Quand j’étais plus jeune, les vendeuses au comptoir des cosmétiques me faisaient toujours rougir le corail – et je détestais ça!). Lorsque j’ai besoin de plus de couleur, j’utilise le même fond de teint Aveda en lin, qui est une nuance plus profonde mais ne me fait pas croire que j’essaie de peindre sur un bronzage.

