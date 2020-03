«La femme pionnière» Ree Drummond révèle si elle ouvrira des restaurants dans d’autres États

La star de Pioneer Woman Ree

Drummond a été très occupé ces derniers temps. Elle a récemment annoncé qu’elle travaillait

sur deux livres, un site Web Pioneer Woman révisé et un nouveau magasin. Voici ce que

La star de Food Network a déclaré qu’elle envisagerait d’ouvrir des restaurants à

d’autres états.

Le Pioneer Woman Mercantile est un lieu de destination pour de nombreux fans

Ree Drummond | Monica Schipper / . pour The Pioneer Woman Magazine

Parmi les nombreuses entreprises de Drummond se trouve The Pioneer Woman

Mercantile. C’est tellement populaire qu’il y a généralement des lignes enroulées autour du

restaurant. Certains fans ont même inscrit le Mercantile sur leur seau

liste. L’établissement, qui est situé à Pawhuska, Oklahoma, n’est pas

seulement un restaurant, mais aussi une boulangerie et un magasin. Niché au-dessus du Mercantile est

un café

magasin.

Si vous prévoyez un voyage au Merc, votre meilleur pari est de

évitez d’y aller pendant le déjeuner. Selon la chaîne YouTube Travel

Conseils de Laurie, il est préférable d’attendre le dîner si vous voulez vous asseoir

tout de suite.

L’histoire de The Pioneer Woman Mercantile

Sur le blog de The Pioneer Woman, Drummond a parlé à ses lecteurs de

les débuts de The Pioneer Woman Mercantile. Elle dit qu’elle et Ladd ont commencé

leur voyage en rénovant le bâtiment Osage Mercantile, qui était d’environ 100

ans:

Il y a quelques années, mon mari et moi avons commencé à rénover un vieil immeuble sur la rue Main dans notre petite ville. En 2014, nous avons terminé 1/4 du bâtiment, que nous utilisons comme bureau familial / ranch. Le reste du bâtiment est le site de The Pioneer Woman Mercantile: une boulangerie animée, une délicieuse charcuterie et un magnifique magasin général. Venez nous voir!

La rénovation du Mercantile a été un travail d’amour pour Ree et Ladd Drummond

Drummond a partagé

sur son blog, combien de travail a été nécessaire pour préparer The Merc aux affaires. Elle

a déclaré que c’était chaotique, mais elle était heureuse de voir les progrès réalisés:

Je ne vais pas vous montrer de larges plans de l’épicerie fine, du magasin général et des boulangeries pour le moment car ils vous donneraient envie de ramper sous vos couvertures et de ne jamais sortir. Nous sommes actuellement au stade Humpty Dumpty, où il semble que rien ne sera jamais remis en place. Le sol a été tiré vers le haut, les tranchées ont été martelées, des tas de saleté sont assis à l’extérieur… c’est certainement une zone de construction!

D’un autre côté, les pièces sont en train d’être aménagées, l’électricité est installée, les conduits entrent, et il devient de plus en plus facile d’imaginer les choses qui vont se passer dans les différents espaces en quelques mois seulement.

Est-ce que Ree Drummond ouvrira des restaurants dans d’autres États?

Dans le numéro de printemps du magazine The Pioneer Woman, un

lecteur a demandé à Drummond si elle avait déjà envisagé d’ouvrir un restaurant

état en plus de l’Oklahoma. Drummond dit qu’elle en a parlé avec Ladd et qu’ils sont

ouvert aux possibilités (peut-être Dallas ou Nashville). Cependant, il ne semble pas

comme ils se ramifieront bientôt. “Ladd et moi avons parlé

, mais nous arrivons toujours à la conclusion qu’une partie de la raison pour laquelle The Merc fonctionne

si bien que c’est dans notre ville natale », a écrit Drummond. «Nous voulons rester

concentré sur Pawhuska pour l’instant, mais nous serons toujours ouverts aux possibilités plus tard

sur!”

Lire la suite: ‘Le

Ree Drummond, une femme pionnière, annonce la suite de «Black Heels to Tractor»

Roues’

Suivez Sheiresa @SheiresaNgo