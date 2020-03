La fête d’anniversaire de Rob Kardashian est reportée

2020-03-19 02:30:06

La fête d’anniversaire de Rob Kardashian a été reportée à une date ultérieure en raison de la crise des coronavirus.

La fête d’anniversaire de Rob Kardashian a été reportée.

La star de “ Keeping Up With the Kardashians ” a eu 33 ans mardi (17.03.20), mais sa famille a décidé de lui lancer une raclée tardive lorsque la pandémie de coronavirus s’est installée car ils ne veulent pas risquer de contracter la maladie.

Une source a déclaré à PEOPLE: “La célébration de l’anniversaire de Rob est reportée. Ils prennent tous très au sérieux la distanciation sociale. Personne dans la famille ne socialise en ce moment et tout le monde traîne dans leurs maisons séparées.”

Le conseil mondial de pratiquer la distanciation sociale dans un avenir prévisible signifiait que Rob n’a pas pu voir sa fille de trois ans, Dream, le jour de son anniversaire, car elle était avec sa mère et son ex-petite amie Blac Chyna.

Mais le concepteur de chaussettes reclus n’était pas seul lors de son grand jour car il vit toujours avec sa mère Kris Jenner dans son manoir à Calabasas, en Californie.

Plus tôt cette semaine, la sœur de Rob, Kim Kardashian West, a exhorté ses fans à écouter les conseils de rester à l’intérieur, à moins qu’ils n’aient vraiment besoin de quitter leur maison.

Elle a déclaré: “S’il vous plaît, tout le monde, en particulier les personnes jeunes et en bonne santé, veuillez prendre la directive de rester à la maison très au sérieux si vous vous souciez de la santé et de la sécurité de votre maman, père, grands-parents, sœurs, frères, enfants et communauté.

“À moins que vous ne quittiez votre domicile pour aller travailler, faire le plein de nourriture et de produits essentiels, voir votre médecin ou aider une personne dans le besoin, comme un voisin âgé, veuillez ne pas ignorer la gravité des avertissements de rester à l’intérieur pour arrêter le propagation de ce virus.

“Aussi un rappel que ce virus ne fait pas de discrimination contre la race, l’âge, le sexe, etc. Cela s’applique à nous tous et nous passerons à travers cela ensemble. Envoyer à tout le monde beaucoup d’amour et garder tout le monde dans les prières de ma famille. (Sic)”

Le coronavirus, originaire de Wuhan, en Chine, a déjà infecté plus de 200 000 personnes dans le monde et environ 3 000 sont décédées de complications.

