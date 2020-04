La fille aînée de Rochelle Humes a pleuré des larmes de joie au milieu des nouvelles de bébé

2020-04-13 15:30:04

La pop star Rochelle Humes a révélé que sa fille aînée “pleurait de larmes de joie” lorsqu’elle lui a dit qu’elle attend un autre bébé.

La fille aînée de Rochelle Humes a “pleuré de larmes de joie” lorsqu’elle lui a dit qu’elle attend un autre bébé.

La star de 31 ans et son mari Marvin, 35 ans, ont récemment annoncé qu’ils se préparaient à l’arrivée de leur troisième enfant, et Rochelle a révélé qu’Alaia-May, six ans, était ravie de leur nouvelle.

La chanteuse – qui a aussi Valentina, trois ans, avec Marvin – a déclaré à ‘This Morning’: “Je leur ai dit dimanche lors de leur chasse aux œufs de Pâques. Le dernier œuf contenait une lettre du bébé.

“Ma fille aînée a pleuré des larmes de joie et plus tard, ma plus jeune a pensé que la révélation signifiait que sa mère avait un œuf en chocolat dans le ventre.”

Rochelle est actuellement en détention au milieu de la pandémie de coronavirus, et elle a admis que leur annonce était un peu “bizarre”.

Parlant via un lien vidéo, elle a expliqué: “Nos mains, si elles n’étaient pas déjà pleines, vont être plus pleines. C’est une bonne nouvelle en cette période étrange.

“C’était bizarre de le partager avec mes amis et ma famille via FaceTime. Normalement, je dois garder le secret, mais c’était facile car je n’en ai parlé à personne.”

Pendant ce temps, Rochelle a récemment révélé qu’elle passait du temps à faire des «exercices à domicile» tout en pratiquant la distanciation sociale.

La chanteuse utilise son temps pour rester en forme avec une variété de routines d’exercices à domicile.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle passait son temps dans l’isolement, elle a répondu: “J’ai un petit vélo à la maison, donc je l’ai fait. Il y a aussi tellement de bons entraînements en ligne sur YouTube et des entraîneurs qui font des entraînements gratuits en direct via Instagram, je suis tout à fait d’accord.

“Après avoir eu Valentina, je ne voulais pas quitter la maison parce qu’elle était si petite, mais je voulais améliorer ma condition physique, alors je me suis vraiment mise à l’entraînement à domicile et je n’ai pas regardé en arrière.”

Mots clés: Rochelle Humes, Marvin Humes

Retour au flux

.