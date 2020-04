La fille de 8 ans de Jessica Alba appelle l’actrice ‘TikTok Videos’ Cringey ‘

Jessica Alba est victime de la honte de maman … de ses propres filles!

Pour conduire les fans vers une nouvelle vidéo YouTube Jessica, sa fille de 11 ans, Honor et sa fille de 8 ans, Haven, ont filmé tout en pratiquant la distanciation sociale et l’auto-isolement, Alba a partagé une vidéo distincte sur Instagram dans laquelle les enfants ne pouvaient tout simplement pas ” t aider à taquiner les habitudes de médias sociaux de leur maman.

Hé les gars, comme la plupart d'entre nous sont en lock-out, j'ai été vraiment inspiré pendant ce temps pour créer une communauté avec vous et partager mon approche non filtrée de TOUTES les choses, y compris comment mes filles me clownent! 🤣 #cringy Consultez ma dernière vidéo sur YouTube (lien dans le profil) et assurez-vous de vous abonner. Vous voir là-bas! 😜

“Comme nous sommes tous en lock-out au cours de la prochaine, qui sait combien de temps, je suis vraiment inspiré pour créer cette communauté avec vous et vous connecter”, a déclaré l’actrice de 38 ans à la caméra. “C’est de cela qu’il s’agit, une approche totalement non filtrée de toutes les choses et de la vie honnête que nous vivons ici.”

Alors que les filles riaient et que Haven se moquait de la prise de la compagnie honnête de sa mère, Alba a demandé si le jeu de mots était “boiteux”.

“Ce serait boiteux si un enfant le faisait, mais comme vous êtes une mère, cela n’a pas vraiment d’importance”, a déclaré Honor. “Vous vous attendez à ce que je sois cringey?” demanda Alba.

“Je veux dire, vous cringey sur TikTok, c’est une sorte de cringey,” intervint hilarante Haven. Jessica avait l’air choquée, mais Haven a-t-il un point?

Découvrez quelques-unes des vidéos de danse du trio ci-dessous:

Lorsque vous obtenez Cringy à la fin … attendez

