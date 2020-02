La fille de Ben Affleck se moque de lui pour son utilisation Emoji

Avec des rapports récents démystifiés selon lesquels Ben Affleck utilisait l’application exclusive de rencontres Raya, cela ne signifie pas qu’il n’est pas en ligne. Lorsqu’il s’agit de discuter avec des amis et de la famille en ligne, il utilise les services de conversation autant que tout le monde.

Cela ne veut pas dire qu’il est un pro apparent dans ce domaine. Ses enfants sont de la génération Z et ont grandi avec Internet et les médias sociaux. Ils maîtrisent l’art de l’argot Internet et choisissent les bons emoji.

Apparemment, Affleck ne passe pas autant de temps à faire des chats en ligne qu’il pourrait le laisser. Dans une récente interview, il a déclaré que sa fille avait été réprimandée par le manque de compréhension de l’utilisation des emoji.

Est-ce que ses enfants vont le scolariser, ou est-il mieux adapté pour être un gars principalement hors ligne?

C’est une sorte de rafraîchissement Ben Affleck ne passe pas trop de temps en ligne

Après la révélation d’Affleck, il n’utilise pas d’applications de rencontres, cela a probablement donné une idée rafraîchissante que toutes les célébrités ne passent pas du temps dans le cyber univers. Certains pourraient plaisanter, c’est seulement parce qu’Affleck est presque d’âge mûr maintenant et peut-être déconnecté de la technologie.

Ceux à la fin de la quarantaine devraient probablement avoir des connaissances en technologie, car ils étaient dans la tranche d’âge de 20 ans lorsque Internet a vu le jour. Après plus d’un quart de siècle d’internet accessible au grand public, Affleck doit en savoir plus qu’il ne le laisse croire.

Cependant, certaines personnes préfèrent vivre leur vie dans le monde réel. Il semble y avoir quelques indices à ce sujet lorsque Affleck a récemment déclaré qu’il avait été amené à rejoindre un groupe de discussion sur son nouveau drame de basket-ball, The Way Back.

Affleck a expliqué à People que lorsque sa co-star du film (Melvin Gregg) a mentionné qu’une discussion de groupe était en ligne, Affleck voulait se joindre à lui.

La fille de Ben Affleck, Violet, sur le peu de connaissances de son père sur les emojis et les discussions de groupe

Être âgé de 14 ans signifie des connaissances d’experts non seulement sur les discussions de groupe, mais sur beaucoup d’autres choses trouvées en ligne. Oui, c’est un monde dangereux en ligne; La fille d’Affleck, Violet, est surveillée attentivement par sa mère, Jennifer Garner, qui ne rejoint pas encore Instagram.

Même si Affleck et Garner ont divorcé, la relation que l’ancien entretient avec ses enfants est toujours très proche. Violet aurait dit à son père qu’il ne savait pas assez comment rejoindre un chat en groupe, quelque chose qu’il a quand même essayé quand le chat de casting a eu lieu.

Dans le même temps, Violet a poussé encore plus loin le manque de compréhension de son père sur le fonctionnement des émojis. Affleck a déclaré: “J’apprends beaucoup de choses sur tout ce qui se passe.”

Est-ce vraiment une mauvaise chose, ou Affleck doit-il s’impliquer davantage dans la compréhension du fonctionnement de la communication en ligne?

Peut-être que rester à l’écart du monde en ligne est mieux pour tout le monde

Peut-être que Affleck n’a pas fait grand-chose en ligne, car il est occupé à faire des films au cours des 25 dernières années. Il semble être une personne humaine, et ses récents commentaires sur le fait de vouloir des relations plus organiques avec les femmes en disent long sur la façon dont il veut vivre.

Tout manque de compréhension des emojis n’a rien à voir avec l’âge non plus. Beaucoup de gens de dix ans de plus que lui comprennent le fonctionnement des discussions de groupe et des emojis. Ces gens passent simplement plus de temps en ligne.

Comme Affleck travaille à réparer sa vie après avoir lutté contre l’alcoolisme et d’autres problèmes personnels, rester hors ligne serait probablement mieux. Quiconque essaie de trouver un meilleur sens de la réalité ne se rendrait probablement aucun service en passant trop de temps dans les forums publics en ligne. Cela dit, Affleck est sur les réseaux sociaux depuis 2011.

Peut-être que sa fille l’éduquera maintenant sur l’utilisation des emoji afin qu’il puisse être préparé quand il commencera à devenir une langue à part entière dans les domaines des médias sociaux.