La fille de Blake Lively peu impressionnée par sa petite sœur

2020-01-30 12:30:05

Les filles plus âgées de Blake Lively ont trouvé que le fait d’avoir une nouvelle petite sœur était un “ajustement difficile” à leur ménage.

Les filles plus âgées de Blake Lively ont trouvé qu’avoir une nouvelle petite sœur était un “ajustement difficile”.

L’actrice de “ Rhythm Section ” et son mari Ryan Reynolds ont accueilli leur troisième enfant dans le monde il y a trois mois et alors que James, cinq ans, est “très amoureux” du bébé, Inez, trois ans, a été moins qu’impressionnée.

S’exprimant sur ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, elle a déclaré: “C’est un peu un ajustement difficile dans notre maison. Mon aîné est très attaché au bébé, mais mon deuxième enfant, pas tellement.”

Blake a essayé d’exciter Inez à l’idée d’être une grande sœur en soulignant à quel point elle serait importante dans la vie du bébé.

Elle se souvient lui avoir dit: “Tu vas lui apprendre tout ce qu’elle sait.

“Vous pouvez lui enseigner les villes, le ciel, les fleurs, le Père Noël et Mickey Mouse, tout ce qu’elle veut.”

Blake a ajouté: “Elle dit:” Ohhhhh. Je ne t’aimais pas. Mais maintenant je le fais. ” Parlant comme Jennifer Aniston dans “Friends!” “Juste une petite chose mignonne.”

La star de 32 ans a admis que sa fille aînée se sent “très, très intimidée” par Jimmy parce que l’animateur de talk-show est “comme Beyonce” pour le jeune.

Riant, elle a dit au présentateur: “Je venais ici ce soir, et elle a dit:” Ça va, ça va. Allez-y. ” Et je me disais: «Viens». Et elle dit: «Non, ça va. C’est bien. C’est bien.

“Elle est comme, copains avec Taylor Swift. Jimmy Fallon? Je ne peux pas parler.

“Vous êtes Beyoncé pour elle. Nous avons, comme, des découpes de carton de Jimmy Fallon dans notre maison. Ouais, elle est très, très, très intimidée.”

Ailleurs dans l’émission, Blake a révélé sa blessure à la main – qui a nécessité deux interventions chirurgicales et une pause dans le tournage de “ The Rhythm Section ” – survenue lors du tournage d’une scène de combat avec Jude Law.

Elle a expliqué: “J’ai frappé son coude, ce que vous ne voulez pas vraiment frapper le coude de quelqu’un, vous voulez viser le visage.

“Ma main, comme, s’est essentiellement transformée en confettis de fête. C’était comme, whoosh, au contact.

“J’ai séparé ce ligament ici, donc mes articulations sont un peu tombées. Puis j’ai disloqué ces deux os et cassé certaines choses.”

Mots clés: Blake Lively, Ryan Reynolds, Jummy Fallon

Retour au flux

.