La fille de cette star a été attaquée par un parent dans un lycée d’Atlanta

L’une des stars de Love & Hip Hop a récemment fait face à une situation troublante en dehors de la franchise. L’un des acteurs de Love & Hip Hop: Atlanta a eu un enfant qui a été agressé à l’école par un parent.

Sierra Gates sur «Love & Hip Hop»

Sierra Gates est un acteur de soutien de Love & Hip Hop: Atlanta depuis la sixième saison de l’émission. Quand elle a été présentée pour la première fois, son histoire tournait autour de la découverte que son ex-mari, Shooter Gates, avait une liaison avec son assistant, Moriah Lee.

À la septième saison de l’émission, Sierra et Shooter s’étaient séparés et elle a commencé à sortir avec le rappeur BK Brasco. Son histoire a continué d’impliquer Shooter ainsi que BK, car il y avait des rumeurs de tricherie et d’enfants potentiels. Au cours de la saison sept, elle s’est également disputée avec Keely Hill, l’une des amies de longue date de Shooter.

Gates et BK ont rompu après avoir dit qu’elle avait triché. Elle semblait alors prête à poursuivre Scrapp DeLeon, mais a fini par revenir avec BK à la fin de la saison.

Gates a le cœur brisé par cet incident avec sa fille

La fille de Gates, âgée de 14 ans, a été attaquée par un camarade de classe et sa mère au North Atlanta High School.

La mère du camarade de classe, Treon F. Ponder, s’est rendue et a été accusée de batterie, perturbant l’école publique et contribuant à la délinquance d’un mineur

«Le service de police des écoles publiques d’Atlanta enquête sur une altercation physique survenue au North Atlanta High School, impliquant prétendument deux élèves et le parent d’un des élèves. Le parent a été indûment autorisé à accéder au bâtiment par l’élève », a déclaré un porte-parole du système scolaire dans une interview accordée au Atlanta Journal-Constitution.

Le chef de la police de l’école, Ron Applin, a déclaré: «Nous n’allons pas nous asseoir et laisser les gens entrer dans notre école et faire du mal pour menacer nos élèves. [If] vous entrez dans nos écoles, mettez la main sur l’un de nos enfants, mettez la main sur l’un de nos professeurs, nous avons l’intention de vous mettre en prison. »

Gates a également déclaré au journal: «J’avais le cœur brisé. J’ai pleuré toute la journée. Voir que sa sécurité n’est pas assurée à l’école me fait très peur. »

Love & Hip Hop: Atlanta revient plus tard cette année sur VH1.