2020-01-23 19:30:03

La fille de Chrissy Teigen Luna est obsédée par les films “effrayants”.

La fille de Chrissy Teigen “aime” les films effrayants.

Le mannequin de 34 ans a demandé à ses fans des recommandations mercredi (22.01.20) alors que Luna, trois ans, qu’elle a avec son mari John Legend, est obsédée par “effrayant sh * t” et continue de regarder la mêmes films effrayants sur la répétition.

Prenant sur son compte Twitter, la star de Sports Illustrated a écrit: “quels sont les bons films” effrayants “mais pour les enfants? Luna aime la merde effrayante. Elle aime Coraline mais je ne peux plus la regarder, je vais vraiment mourir. La nouvelle famille Addams animée faire le tour en ce moment mais il en faudra plus bientôt! oui nous sommes bizarres (sic) ”

Et Luna n’est pas la seule obsédée par les films effrayants alors que son amie North – la fille de Kim Kardashian West et Kanye West, âgée de six ans – a tenté de recréer le maquillage sanglant de Pennywise à partir du film d’horreur inspiré du clown maléfique «Ça» la semaine dernière.

La jeune fille a enduit de peinture rouge sur le psaume de ses frères et sœurs Saint, quatre, Chicago, deux et huit mois, mais a accidentellement enduit le maquillage sur le canapé de sa mère.

Prenant ses histoires Instagram, Kim, 39 ans, a écrit: “Alors North a décidé d’essayer de faire du maquillage comme le It Clown”, suivie d’une photo de Chicago recouverte de peinture rouge.

Elle a ensuite partagé une photo de North et a dit: “Elle a ajouté du sang sur la sienne.”

La star brune a ensuite ajouté une photo de Saint déguisée en Pennywise avant de montrer un gros plan de son canapé enduit de la tache de maquillage lumineuse.

Elle a légendé l’image: “Mon canapé”, suivie d’un emoji au cœur brisé.

Bien qu’il ait autorisé North à s’habiller en Pennywise de “ It ” – qui est classé R aux États-Unis et 15 au Royaume-Uni – le mari de Kim, Kanye, lui a interdit de porter du maquillage.

Et Kim était en fait d’accord avec le rappeur de 42 ans à l’époque.

Elle a dit: “Je ne pense pas qu’un enfant devrait vraiment porter du maquillage non plus. Je pense que parfois, si vous ne comprenez pas une règle, il est bon d’apprendre et de demander à vos amis – et dans mon cas, mes frères et sœurs – ce qu’ils ferait, faire rebondir les idées et développer une façon dont nous allons parent et les règles que nous avons. “

Mots clés: Kim Kardashian West, Kanye West, Chrissy Teigen, John Legend

Retour au flux

.