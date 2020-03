La fille de Dwyane Wade et Gabrielle Union, Zaya, fait ses débuts sur le tapis rouge

Après avoir révélé que sa fille Zaya avait a décidé de vivre sa vérité sur “Ellen” le mois dernier, Dwyane Wade et Gabrielle Union étaient sur place pour sa première apparition sur le tapis rouge depuis sa sortie en tant que fille transgenre.

Les trois étaient invités aux Better Brothers LA’s Truth Awards samedi, qui met en lumière la communauté noire LGBTQ + et ses réalisations. Non seulement ils ont tué le tapis rouge en famille, avec Dwyane publiant des éloges et des félicitations sur sa fille via Instagram, mais ils ont également frappé la scène ensemble.

“Hier soir, c’était le premier tapis rouge de Zaya et nous n’aurions pas pu être plus fiers de la façon dont elle a répondu aux questions qui lui ont été posées”, a déclaré Dwyane en légende d’une photo de la famille dimanche. “Elle est devenue l’un des jeunes visages et voix de la communauté LGBTQ +.”

Sur scène par E! Nouvelles, la joueuse retraitée de la NBA a admis que lui et sa femme Gabrielle n’étaient pas aussi éduqués sur la communauté LGBTQ + qu’ils “auraient dû l’être” lorsque Zaya est sortie pour la première fois avec sa famille à huit ans, leur disant qu’elle voulait qu’ils utilisent “elle” et “ses” pronoms.

Alors ils ont fait ce que trop de parents ne semblent pas faire face à une situation similaire, ils ont décidé de sortir et de s’instruire. Selon Dwyane, l’une des premières choses qu’ils ont faites a été de contacter un couple d’hommes qu’ils connaissent qui les a aidés à “naviguer dans la bonne langue pour utiliser les questions à poser et ce qu’il faut écouter”.

Cela se résumait même aux moindres détails, comme la conception de la chambre de Zaya en un “sanctuaire”, dans le cadre de cette écoute et de ce soutien, ils étaient invités à s’assurer que Zaya savait qu’elle était à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de sa famille.

Ils ont été encouragés à s’assurer que «son moi le plus authentique était représenté et que sa chambre ressemblait à son sanctuaire», a déclaré Wade au public samedi soir. “Cela peut sembler petit, mais prendre le temps de s’assurer que Zaya se sentait vue et entendue en créant son propre espace pour nous était la clé. C’était la clé du confort de Zaya et de sa confiance.”

