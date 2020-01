La fille de Felicity Huffman, Sophia Macy, jouera dans cette série après le scandale des admissions à l’université

Sophia Macy joue la royauté en tant que fille de William H. Macy et Felicity Huffman. Après avoir attiré une attention injustifiée comme l’un des sujets involontaires du scandale des admissions à l’université, Macy a décroché un rôle de premier plan dans la prochaine saison d’une émission notable.

Sofia Grace Macy, Géorgie Grace Macy, William H. Macy et Felicity Huffman assistent à FIJI Water au 76e Golden Globe Awards le 6 janvier 2019 au Beverly Hilton de Los Angeles, Californie | Stefanie Keenan / . pour FIJI Water

Pourquoi Sophia Macy est-elle connue jusqu’à présent?

Macy, 19 ans, est la fille aînée de Huffman et William Macy. Sa sœur, Georgia, a 17 ans. Macy faisait partie du programme d’admission à l’université dans lequel sa mère tentait d’acheter son chemin vers l’université.

Huffman a payé 15 000 $ pour faire changer les réponses SAT de sa fille. Elle aurait dit au tribunal que Sophia lui avait dit: «Je ne sais plus qui tu es, maman.» Puis elle a demandé: «Pourquoi ne croyez-vous pas en moi? Pourquoi ne pensiez-vous pas que je pouvais le faire moi-même? »» Huffman a passé 11 jours en prison avant d’être libéré.

Les autres rôles d’acteur de Macy ont jusqu’à présent inclus un rôle mineur dans le film The Layover et elle a également été dans le court métrage, Aurora. Les deux projets ont été publiés en 2017.

Sophia Macy sera sur «The Twilight Zone»

Macy est l’une des stars du redémarrage de The Twilight Zone de Jordan Peele, qui est diffusé sur CBS All Access. Elle jouera dans le cinquième épisode de la saison, “Parmi les non introduits”. L’épisode met également en vedette la nouvelle venue Abbie Hern. Il est écrit par Heather Anne Campbell.

La deuxième saison de l’émission mettra également en vedette Morena Baccarin, Colman Domingo, Ethan Embry, Jenna Elfman, Tavi Gevinson, Tony Hale, Abbie Hern, Gillian Jacobs, Joel McHale, Chris Meloni, Billy Porter, Jimmi Simpson et Daniel Sunjata.

Macy a publié un article sur la série sur Instagram. «Je voulais en parler pendant une MINUTE! Je suis tellement reconnaissante @abbiehern_ Je t’aime et j’aime jouer avec toi #twilightzone #cbsallaccess », a-t-elle déclaré.

La saison 2 de The Twilight Zone sera diffusée plus tard cette année.