La fille de Heather Locklear, Ava, la “ soutient ” dans son parcours de sobriété

La fille de Heather Locklear, Ava, l’a “soutenue” tout au long de son parcours vers la sobriété, car l’actrice a récemment marqué un an de sobriété.

L’actrice de 58 ans a récemment marqué un an de sobriété, et des sources ont maintenant déclaré que sa fille Ava de 22 ans et son ex-mari Richie Sambora – qui est le père d’Ava – ont été ses piliers de soutien au cours des 12 dernières années. mois.

Un initié a déclaré: “Richie et Ava lui apportent beaucoup de soutien.

“C’est vraiment incroyable de voir comment elle a réussi à renverser la vapeur. Heather est toujours plus heureuse lorsqu’elle est avec sa fille.”

Et pendant la pandémie de coronavirus en cours, Heather ne pouvait pas être plus heureuse d’être à la maison de son centre de traitement afin qu’elle puisse passer du temps avec sa famille.

La star de “ Melrose Place ” s’est occupée de faire régulièrement de l’exercice et a même cuisiné des repas pour ses parents âgés, qui sont tous les deux plus à risque de développer des complications du virus et sont donc à la maison.

La source a ajouté au magazine People: “Elle jardine, fait des promenades et cuisine comme un démon. Elle cuisine pour elle-même, Ava et ses parents. C’est très gentil. Son père a près de 91 ans, et sa maman a entre 80 et elle leur livre souvent de la nourriture. ”

Heather a célébré une année de sobriété le 21 avril, lorsqu’elle a partagé une citation inspirante de la militante des droits civiques Maya Angelou sur le fait d’aller de l’avant et de rester positif.

La citation – qu’elle a publiée sur Instagram – se lit comme suit: “J’ai appris que peu importe ce qui se passe, ou à quel point cela semble mauvais aujourd’hui, la vie continue, et ce sera mieux demain.

“J’ai appris que vous pouvez en dire beaucoup sur une personne par la façon dont elle gère ces trois choses: un jour de pluie, des bagages perdus et des lumières d’arbre de Noël emmêlées.

“J’ai appris que, quelle que soit votre relation avec vos parents, ils vous manqueront quand ils auront quitté votre vie. J’ai appris que gagner sa vie n’est pas la même chose que se faire une vie”.

“J’ai appris que la vie vous donne parfois une seconde chance. J’ai appris que vous ne devriez pas passer par la vie avec un gant de receveur sur les deux mains; vous devez être capable de jeter quelque chose en retour.”

En août de l’année dernière, Heather a été condamnée au tribunal la semaine dernière pour passer 30 jours dans un centre de traitement après avoir plaidé contre huit accusations de délit, dont six pour coups et blessures à un policier ou EMT, à la suite de son arrestation pour avoir prétendument jeté un coup de poing sur en juin, ils ont été appelés à son domicile pour une plainte pour troubles.

