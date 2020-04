La fille de Heidi Klum va suivre ses traces

2020-04-02 22:30:05

La fille de Heidi Klum veut suivre ses traces et travailler dans l’industrie de la mode, bien qu’Heidi insiste sur le fait qu’elle n’a “poussé” aucun de ses enfants vers le cheminement de carrière.

Le mannequin de 46 ans a révélé que sa fille de 15 ans, Leni, tenait à prendre le contrôle de sa mère en tant que superstar de la mode, car bien que Heidi ne pousse aucun de ses enfants vers une carrière particulière, Leni se sent naturelle tirer vers le monde de la mode.

S’exprimant dans une interview conjointe avec son co-animateur de “ Making the Cut ” Tim Gunn, Heidi – qui a Leni, ainsi que Henry, 15 ans, Johan 13 et Lou, 10 ans, avec son ex-mari Seal – a déclaré au magazine People: “La seule à ce jour qui veuille marcher sur mes traces est ma fille aînée, Leni. [But] Je n’ai jamais poussé [my kids] faire n’importe quoi.

“Elle vient de commencer là où elle a dit:” D’accord, bouge. Laisse-moi reprendre. ” C’est définitivement une entreprise impitoyable. Elle a également beaucoup changé au fil des ans. C’était très différent quand j’ai commencé en 1992. ”

Et Tim – qui est un ami de longue date de Heidi – ne peut pas croire à quel point la progéniture de Heidi est “magnifiquement comportée”, car il dit qu’il se sent “rassuré” sur “l’avenir de l’humanité” chaque fois qu’il voit ses enfants.

Il a expliqué: “J’espère qu’ils me considèrent comme un oncle. Je les connais depuis leur enfance et c’est merveilleux de les voir grandir.

“Ce qui a été si rassurant pour moi en ce qui concerne l’avenir de l’humanité, c’est la super parentalité de Heidi et le fait que ses enfants sont si bien comportés, polis et respectueux, mais vous n’avez pas l’impression d’être enchaînés ou enchaînés. Ils sont juste eux-mêmes, et tout cela vient de Heidi. ”

La star de «Project Runway» a également parlé de devenir «créative» pendant qu’elle était enceinte, car elle a souvent eu du mal à trouver des «vêtements de maternité» appropriés pour ses apparitions à la télévision.

Elle a dit: “Vous m’avez vue allaiter avec eux tous et enceinte de tous. J’étais toujours enceinte quand nous tirions [‘Project Runway’]. J’allaitais toujours ou j’étais sur scène avec un gros ventre … Je devais être très créative. À cette époque, il n’y avait pas tellement de vêtements de maternité que vous pourriez porter dans une émission de télévision. “

